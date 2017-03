Inclusión que se da dentro y fuera del escenario

El grupo teatral y taller actoral Qué Ves Cuando Me Ves arranca la temporada 2017 e invita a quienes quieran sumarse. Lidia Schmid, directora del elenco que ya cumplió 12 años de vida, indicó que pueden sumarse personas con o sin discapacidad, a partir de los 15 años y sin límite de edad.





"La idea, además de hacer un trabajo de taller, es presentar obras. Para este año prepararemos una nueva obra, a estrenar en septiembre u octubre. Se trata de una comedia de época, y será un desafío, ya que nunca trabajamos ese género; siempre hemos hecho obras con un contenido de demanda social sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y este año el desafío fue hacer algo cómico sin dejar de lado esa demanda. La idea surgió de los mismos chicos, así que estoy escribiendo la obra a pedido de ellos", comentó a Escenario.





El grupo –que actualmente está integrado por 22 personas con discapacidad– viene presentando diversas propuestas; la anterior fue Celebración, una obra basada en El principito, de Antoine de Saint-Exupéry; antes presentaron El acampe, con guión propio basado en el último campamento de José Gervasio Artigas en Ayuí; y también presentaron 300 millones, de Roberto Arlt. La obra que le dio el nombre al grupo en 2005 fue Qué Ves Cuando Me Ves, otro texto original de Schmid.





"Los chicos han crecido actoralmente, pero el taller también les ha significado una inclusión social muy fuerte. Y los he visto superarse, veo que han aprendido a memorizar un texto, sepan leer o no, han mejorado sus recursos expresivos. Me doy cuenta de este crecimiento porque trabajo en otros ámbitos donde hay personas con discapacidad. Además, han desarrollado la creatividad, porque ahora ellos proponen situaciones teatrales, se lanzan más, cosa que antes no hacían. Y en lo que respecta a lo cultural, también aprenden mucho sobre autores; muchos de ellos no sabían quién era Roberto Arlt ni Saint-Exupéry. Entonces esta es una forma de ampliar su visión del mundo", manifestó la directora del elenco, quien en noviembre pasado fue distinguida con el Premio Teatro del Mundo en su XIX edición.





Al respecto, señaló: "Me sorprendió mucho la noticia de este premio, me enteré después de que se hizo la ceremonia. Es un premio que entrega el Centro Cultural Ricardo Rojas junto con la Universidad de Buenos Aires. Me lo otorgaron por mi labor como directora de un elenco con estas características. Tuvieron en cuenta que también realizamos una película, el mediometraje La mula, de 2008, un filme polémico y con fuerte contenido social porque se habla de la problemática de las drogas en los barrios. Este premio es una caricia al alma, porque yo no sabía que nuestro trabajo de años había tenido tanta repercusión. No sé quién nos nominó, pero fue una verdadera alegría y una sorpresa".





Las inscripciones para el taller permanecerán abiertas hasta la primera semana de abril. Interesados pueden comunicarse llamando al teléfono 4224103 o al celular 155119142. También por inbox al facebook de Lidia Schmidt. A partir de este año los encuentros tendrán lugar en la sede de La Bancaria, en Monte Caseros 459, los lunes y miércoles de 17 a 18.30.













***

Un poco de historia













El grupo Qué Ves Cuando Me Ves se conformó en 2005 a partir de una convocatoria realizada convocatoria desde La Dirección de Educación Especial del CGE a los alumnos de las escuelas especiales de la ciudad de Paraná de gestión estatal, para participar en una obra de teatro. Para dicha tarea fue designada Lidia Schmid.





Estrenaron ¿Qué ves cuando me ves?, el mismo año en el Teatro 3 de Febrero. El guión que escribió también ella misma, nació basado en las vivencias de los chicos en los diversos ámbitos en donde se mueven; la escuela, la casa, la calle. El público recibió el espectáculo con gran aprobación por lo cual pudieron iniciar una gira provincial. La gente empezó a identificarlos con el nombre de la obra, entonces el grupo decidió adoptarlo y llamarse igual.





Con el tiempo fueron desarrollando otras puestas teatrales, como por ejemplo: 300 millones de Roberto Arlt, y El acampe. Entre las distintas actividades de la agenda teatral, han representado a la provincia en el festival nacionales y de países limítrofes. El grupo fue cambiando, pero los integrantes que se quedaron mantienen su esencia y se la transmiten a los nuevos que llegaron en el último tiempo.