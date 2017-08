Hotel Rush toca el viernes por primera vez en Paraná

"Nuestro primer disco es el resultado de mucho trabajo", dijo Dany Barbieri sobre "Ángeles y éxtasis". "Es un disco independiente, que grabamos con nuestros propios recursos. Nos tomamos nuestro tiempo para que las cosas salgan bien y para que sonara como lo teníamos pensado. Se trabajó muy ordenadamente, con mucho sacrificio, respeto y disciplina. La verdad es que valió la pena porque el material quedó alucinante. Superó las expectativas que teníamos a la hora de empezar a grabarlo. Quisimos hacer un disco pensado, no algo simplemente para mostrar, sino un trabajo que permanezca", aseguró.

Para definir el estilo de Hotel Rush, el cantante explicó la evolución de la banda: "Arrancamos como un grupo de hard rock con toques de glam tipo ochentoso. Pero después fuimos mutando. Ahora tenemos un sonido un poco más oscuro. Creo hemos logrado un buen estilo de rock en español. Es un rock bastante melódico, por momentos muy fuerte y contundente, y por momentos también tiene baladas. Las letras están muy pensadas, al igual que la estructura de las canciones", señaló.

Las influencias de la banda son muy variadas, "y van desde Metallica hasta Muse, pasando por el blues", dijo Barbieri. "No podría nombrar una sola banda que nos haya marcado. A mí particularmente me gusta mucho la música de Johnny Cash, de Elvis Presley, de los años 50. El bajista es muy punk y el baterista es fan del rock progresivo y del metal. Me parece que hacemos una fusión de esos estilos. Tenemos una buena química a la hora de volcar todo eso en una canción", puntualizó.









En 2012 Hotel Rush ganó dos veces en el "MTV demo ourstage", un ránking que organiza MTV a través de Internet para bandas emergentes. Ahí se impuso como mejor banda de rock en español y mejor canción de rock/pop en español con el tema "Aire de ciudad", entre miles de canciones y grupos de habla hispana de todo el mundo. "Nosotros aprovechamos al máximo Internet y las redes sociales, es difusión gratis y tiene mucha llegada. Después si eso tiene rebote es otra cosa, pero la difusión la tenés", recalcó el cantante. "A través de Spotify también llegamos a sonar en radios de México, de Honduras y hasta del Reino Unido. Hay emisoras de allá que buscan rock en español de diferentes partes del mundo", reveló.













La experiencia de tocar con Charly

Durante diez años, entre 2004 y 2014, Dany Barbieri, el líder de Hotel Rush, tocó la batería con Charly García en todas sus presentaciones extraoficiales. "Tocar con Charly es como jugar al fútbol con Maradona. El tipo es realmente mágico", dijo sobre esa experiencia. "Recuerdo que en un recital estuvimos casi tres horas zapando. Charly es un tipo que te hace saber lo que quiere sólo con la mirada", aseguró.