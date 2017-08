"Gurisa", una parodia de romance en Paraná

Gurisa resume la historia de seis mujeres arquetípicas de la historia argentina, interpretadas por hombres.

La obra de Toto Castiñeiras, con cuatro Nominaciones a los Premios Trinidad Guevara 2017, se presentará mañana, a las 21, en La Vieja Usina de Paraná. La entrada es libre y gratuita.

Gurisa es la parodia de un romance. Una Pampa ancestral, infinita y vulgar. Seis mujeres arquetípicas de la historia argentina, interpretadas por hombres. Todas ellas enredadas y embarradas en los límites del género y la inmensidad de sus fronteras.

La historia se sitúa en La Pampa. En ella, una estancia, y en esa casa decorada con brocados una hija de terratenientes se debate entre su educación y sus instintos. Es atraída por uno de sus peones: un gaucho sucio y sin escrúpulos.





El triángulo se completa con una pobre gurisa que en su pubertad es raptada y abusada repetidamente por un indio. Completan la trama una india vieja, una esclava negra y una inglesa. Todas ellas enredadas y trenzados en una historia de intereses cruzados y de amores sin freno. Muchachas embarradas en los límites del género y la inmensidad de sus fronteras.

Dice Toto Castiñeiras sobre la obra: "Gurisa viaja entre lo solemne y lo vulgar generando cierta contradicción que obliga al espectador a meterse en el argumento para ir resolviendo la historia creada por los cuerpos en continuo contacto. Sus temas aparecen fragmentados y plasmados en la acción. El texto subraya, aporta elementos y ajusta el sentido. Se trata de una dramaturgia del cuerpo. Personajes femeninos habitando cuerpos masculinos". El espacio principal de la obra es La Pampa del siglo XIX, pero no se trata de La Pampa que conocemos. En Gurisa la llanura no es la planicie chata con un horizonte azul celeste, no se trata del mundo verde rodeado por un cielo azul como el cristal, el suelo no es suave. La Pampa que nos convoca es una Pampa eléctrica. La luz va y vuelve tanto es así que, en este pedazo de Pampa electrificada, los hechos que se encienden se iluminan siempre distintos.





La obra ha recibido cuatro Nominaciones Premios Trinidad Guevara 2017, en Iluminación, Música, Vestuario y Dirección. Fue invitada por el Teatro de la Comedia de Rosario 2016; ganadora en la "Fiesta de Teatro de CABA, INT" 2017; seleccionada para la 32ª Fiesta Nacional de Teatro (Teatro Independencia de Mendoza 2017) y se presentó en el Teatro Documenta Escénicas, Córdoba, en el marco de Girart 5.