Esta noche, función de stand up "Con perdón de los presentes"

Nacho Koornstra, miembro de Litoral Stand Up Comedy, presentará una hora de sus mejores monólogos y algunas sorpresas más en La Cueva – Club Español (Urquiza 722). Con perdón de los presentes podrá disfrutarse esta noche, a las 22.





Esta vez, Koornstra se presentará solo, aunque sus compañeros de Litoral Stand Up Comedy –Ignacio Grünbaum, Belisario Ruiz, Mateo Izza, Lisandro Riera y Eva Cabrera– lo acompañarán desde abajo del escenario. El espectáculo se estrenó en febrero y cosechó aplausos en distintas salas de Paraná y Santa Fe.





En diálogo con Escenario, el comediante señaló que se trata de su primer unipersonal de stand up: "A lo largo de dos años y pico he escrito mucho material, y esta vendría a ser una selección de mis mejores chistes, todo al hilo. Lo novedoso es que algunas cosas se han profundizado, tanto las visiones de algunos temas como el personaje escénico que yo compongo. Se puede decir que es material nuevo a partir de lo viejo".





En este sentido, destacó que el stand up es un género muy dinámico que permite que el comediante vaya agregando o quitando cosas en cada presentación, ofreciendo una experiencia distinta cada vez.





Koornstra es actor y productor independiente. Miembro fundador de Litoral Stand Up Comedy, ha realizado cientos de presentaciones de rutinas cómicas en varietés, eventos sociales, convenciones de circo y festivales. Es miembro, además, de la compañía Tocomochos y coordina el ciclo de espectáculos de Bar Variedades y Humor . Dirige teatro y es docente.





Litoral Stand Up Comedy trabaja desde 2014 con infinidad de funciones en diferentes ciudades de Entre Ríos y Santa Fe. Además organizan talleres y presentaciones de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia. Entre ellos: Señales de Humor (Germán Ven, Gabriel Gómez y Gustavo Valiente), Federico Simonetti (Bs. As.), Brian Rullansky (Bs. As), Noelia Custodio (Bs. As.) Guillermo Selci (Bs. As.) y Luis Rubio (Rosario).





Al concluir la nota, Koornstra comentó: "Cuando uno se dedica al stand up va avanzando hacia el unipersonal. Vas sumando chistes, ideas, empezás haciendo 15 minutos de escena, luego vas por la media hora y buscás llegar a una hora o más sobre el escenario, animarte al unipersonal . Y esta es una selección de lo que yo mejor sé hacer".





La entrada general tiene un valor de cien pesos y puede reservarse comunicándose al (0343) 154711428 o vía Facebook: @litoralstandup.