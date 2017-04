Ernesto Méndez y Rudi Flores muestran su "Sonido junto"

El sábado, los guitarristas Ernesto Méndez y Rudi Flores presentan Sonido junto (Shagrada Medra - 2014), un disco producto del encuentro profundo entre estos dos referentes de la música del Litoral. La cita será a las 21, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, de Paraná)





El entrerriano Méndez y el correntino Flores reflejan en este trabajo el placer de la interpretación compartida, ya que no se conciben como un dúo, sino como "dos solistas que comparten de vez en cuando un momento para hacer música juntos".





Si bien hace años que se conocen a través de sus respectivos trabajos (el de Flores junto a su hermano Nini y el de Méndez como solista), no fue hasta hace poco que en rueda de amigos descubrieron el entendimiento que fluía entre ellos. A partir de ese diálogo musical nació Sonido junto, que abarca un repertorio completamente litoraleño, por lo que lleva por subtítulo, justamente, "improvisaciones sobre chamamé".





En el disco hay piezas clásicas como Tita y La calandria (ambas de Isaco Abitbol), Alma Guaraní (Damasio Esquivel), Posadeña linda (Ramón Ayala), El Porá (Horacio Castillo), Viejo Caa Catí (Albérico Mansilla y Edgar Maciel) y Peoncito de estancia (Linares Cardozo).





Asimismo, hay una muestra de la capacidad compositiva de ambos guitarristas: Dos hermanos de Méndez que abre el álbum, Nueva ilusión de Rudi Flores y dos soberbias creaciones de su hermano Nini: Refugio de soñadores y Añorando.





Sobre el espectáculo, el poeta entrerriano Juan Manuel Alfaro escribía, "no se trata de un encuentro casual, de una repentina concurrencia, sino de algo así como el reconocimiento de la consanguinidad de dos guitarras, que provienen de la esencialidad musical de una región, de la creación incesante de la sustancia popular, de sus modulaciones y permanencias, no limitadas por la geografía, sino más bien acrecentadas por su espíritu; no cercenadas por la fidelidad a la comarca, sino, mejor, expandidas por la conciencia que ello conlleva y por la universalidad de lo propio verdadero".





Y continuaba, "en el sonido junto de Rudi Flores y Ernesto Méndez concuerdan memoria y devenir, y así la creación y la interpretación se funden en una misma sustancia, en un acontecer sensible y único, de innegable contemporaneidad y, a la vez, de acendrada tradición, de la misma manera que, en cada latido, el corazón reconoce el eco del origen, la imprescindible sucesión y la necesaria novedad de la sangre".





Guitarrista, arreglador, autor y compositor, Ernesto Ismael Méndez nació en Paraná en 1968. Criado en un ambiente musical, Ernesto es hijo del celebrado cantautor Jorge Méndez. En su niñez se inició en la ejecución de la guitarra en forma intuitiva.





Posteriormente realizó estudios formales en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carmionio, en la cátedra del gran maestro entrerriano Eduardo Isaac.





En el inicio de su carrera profesional realizó presentaciones como solista de guitarra abordando un repertorio de música popular argentina, además de compartir actuaciones y grabaciones con variadas formaciones y destacados artistas argentinos como Raúl Barboza, Juan Falú, Carlos Aguirre y Rudi y Nini Flores, en importantes escenarios de Argentina, Brasil, Uruguay y de Europa, como su recordada presentación en el Royal Festival Hall de Londres.





En tanto, Dardo Néstor Flores, conocido artísticamente como Rudi Flores, integró un reconocido dúo instrumental junto a su hermano, el acordeonista y también compositor Nini Flores, fallecido el año pasado. El dúo se presentó en escenarios nacionales e internacionales durante 30 años.





Estudió guitarra bajo la guía de su padre, el bandoneonista y compositor Avelino Flores, quien consagrara toda su vida a la música de su región, el chamamé.

Radicado desde hace décadas en Francia, en 2014, Rudi se lanzó en solitario con una guitarra en Tardes provincianas, un disco que va desde el chamamé hasta el tango.