Elnora Spencer, dama del Blues de Alabama, llegará a Paraná

En el marco del ciclo Espacio Encuentro Presenta, esta noche los paranaenses podrán volver a disfrutar de un show internacional en el Centro Cultural y de Convenciones en Entre Ríos La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Desde las 21, tendrá lugar una noche de blues tradicional con Elnora Spencer y la Asociación Litoraleña de Blues como banda encargada de la apertura.





Elnora llegará a Paraná para brindar un show imperdible en la sala Verónica Kuttel junto a Fede Teiler Band, de Santa Fe, como banda principal. En tanto, la anfitriona será la Asociación Litoraleña de Blues, banda integrada por Alejandro Bravo, Guillo Motura, Alejandro Migoni, Misael Pérez Escrofine, Guido Amado, Emanuel Pérez Escrofine, Leylén Pérez Escrofine, Belén Espinosa y Sheila Jofré.





Elnora Spencer se crió en Adamsville, Alabama, cerca de Birmingham, donde reside actualmente. Empezó a cantar a una edad temprana, en su familia había muchos cantantes: su madre fue una notable cantante gospel en los años 50, y su abuelo y dos de sus tías actuaban en un programa televisivo matutino.





Incapaz de realizar otras actividades recreativas, dedicaba su tiempo libre a cantar y otras artes como la pintura y la escritura. Elnora recuerda que en las fiestas en su casa se hacían Jam Sessions, que se transformaban en veladas para aprender tradicional y oralmente de sus parientes y vecinos. Sus primeros pasos fueron en la escuela primaria, cantando en actos y se unía a varios coros de Gospel de las iglesias del área de diversas denominaciones.





En los años 60/70 Birmingham era parte del famoso Chitlin' Circuit, ya que músicos de renombre visitaban la ciudad, tales como BB King y Bobby Blue Bland. Muchos grupos de la época salieron de Birmingham, como The Temptations y The Commodores. También músicos de jazz como Duke Ellington, Dinah Washington y Ella Fitzgerald. Era un tiempo en el que convivían en los clubes el Soul, el Rythm & Blues, el Jazz y el Blues.





Ya contando con 25 años de edad, Elnora era miembro de una banda llamada Universal. Con esta agrupación salió de gira por el sur y el medio-oeste tocando en lugares como Huntsville, Atlanta, Philadelphia y otras ciudades. Elnora ganó status como una de las líderes damas del Blues tanto de Alabama como de la región sur. Abriendo shows y trabajando con artistas como BB King, Koko Taylor, Bobby Blue Bland, Willie King, Jimmy Reed, Ruth Brown y Taylor Hicks por nombrar algunos.





En 2000 editaría su primer álbum, Look at me seguido de Mystic Knights of the C de 2001. Además, ese mismo año participaría de la compilación Blues from the heart of Dixie y en 2013 del disco Two headed man-Blues babes of Alabama.





Como resultado de su versatilidad, conocimiento y experiencia es reconocida como una embajadora de la música tradicional en Birmingham, llevando su voz por diferentes estilos como el Jazz, el Gospel y el Blues. En 2002 fue elegida como Mejor Cantante solista en los premios Birmingham Area Music. Además, ha sido acompañada por la Orquesta Sinfónica de Alabama.





En la actualidad, es esencial su contribución a la difusión de la cultura sureña. Así, es habitual la participación de la cantante en festivales y shows en los que aporta su conocimiento y talento en los géneros blues, jazz y gospel. La versatilidad y experiencia de Elnora Spencer la han llevado al reconocimiento como embajadora de la música tradicional de Alabama.





Elnora es una cantante con una versatilidad que le ha hecho abarcar varios géneros, sin embargo, insiste en que va a interpretar en Paraná diferentes formas de Blues.