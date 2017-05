El Club Español, nuevo espacio para el stand up paranaense

A partir de este jueves, se abre un nuevo espacio para el Stand Up en La Cueva – Club Español (Urquiza 722). Todos los jueves, Litoral Stand Up Comedy presentará diferentes combinados de comediantes más invitados. En la primera presentación, harán lo suyo Mateo Izza, Lisandro Riera y Nacho Koornstra.





Mateo Izza es actor y politólogo. Como actor ha realizado distintos trabajos en cine, televisión y teatro, entre los que se destacan su participación en el film Cuestión de Principios (protagonizado por Pablo Echarri y Federico Luppi) y la serie televisiva Habitación 13, transmitida en 2015 por Canal 13 de la Vera Cruz.





Nacho Koornstra es actor y productor independiente. Forma parte del grupo humorístico Tocomochos. Ha realizado cientos de presentaciones de rutinas cómicas en varietés, eventos sociales, convenciones de circo y festivales. Coordina el ciclo de espectáculos de Bar "Variedades y Humor". Además, dirige teatro y es docente.





Lisandro Riera es comediante y formó parte de dos obras. Tiene una publicación humorística titulada La Bondiola. Hace dos años incursionó en el Stand up.





Litoral Stand Up Comedy, es un grupo de comediantes que trabaja desde 2014 con más de cien funciones en Paraná, Concordia, Chajarí, Hasemkamp, Viale y Santa Fe. Además organiza talleres y presentaciones de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia. Entre ellos: Señales de Humor, Federico Simonetti (Bs. As.), Noelia Custodio (Bs. As.), Guillermo Selci (Bs. As.) y Luis Rubio (Rosario).