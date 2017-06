Dieron a conocer a los jurados del Proyecto Kosiak

La plataforma de concursos de arte autogestiva, Proyecto Kosiak, dio a conocer quienes serán los jurados de los cuatro concursos lanzados en el pasado mes de febrero, y que se llevan a cabo desde la gestión y el apoyo de ciudadanos.





Del 1º Concurso De Canto- Karaoke Clásico "María Silva", el jurado estará compuesto por María Silva, Cintia Müller, Abel Schaller. Del 1º Concurso De Interpretación Actoral "Celia García", los jurados serán María Mercado, Valeria Pereyra, Mario Martínez.





En tanto, del 1º Concurso De Dibujo "Carlos Asiaín" serán jurados Laura Calderón, Lisandro Pierotti, Carlos Asiaín. Finalmente, del 1º Concurso De Poesía "Stella Berduc", el jurado estará conformado por Graciela Gianetti, Graciela Pacher, Fernando Kosiak.





Proyecto Kosiak es un nuevo espacio simbólico para los artistas locales. Es una iniciativa del docente y escritor Fernando Kosiak, que con el apoyo de cuatro comercios locales, dará rienda suelta a este proyecto que engloba un concurso de poesía, uno de dibujo, un tercero de interpretación actoral y otro de canto.





"La idea de hacer esto me nació porque considero que es una época donde hay poco apoyo a las artes y además porque creo que no hay que depender todo el tiempo del estado para gestar estas ideas. Me dije, 'si nadie organiza, voy a organizar concursos yo', es una manera de impulsar gente nueva que quiera participar", había señalado Kosiak a Escenario.





Desde la organización se aclaró una salvedad ante reiteradas dudas y consultas acerca de los concursos de Canto e Interpretación Actoral. "Teniendo en cuenta que son certámenes con modalidades que son nuevas en nuestra ciudad y que como tales no son sencillos de consolidar, y que se tratan de formatos que se apoyan en el espectáculo, por una cuestión de organización y producción los concursos solo se llevarán a cabo si 10 días antes de la fecha del certamen hay, al menos, cinco inscriptos fehacientes, que permitan la realización del concurso/espectáculo según lo estipulado en las bases".





El cronograma de cierre y de presentación de los certámenes es el siguiente: del 1º Concurso De Interpretación Actoral "Celia García" será el domingo 2 de julio, en La Vieja Usina; del 1º Concurso De Canto- Karaoke Clásico "María Silva" el sábado 5 de agosto, también en La Vieja Usina. Del del 1º Concurso De Poesía "Stella Berduc", el cierre de recepción de obras, será el 25 de agosto; mientras que la premiación, tendrá lugar el jueves 7 de septiembre, en la Casa de la Cultura; y del 1º Concurso De Dibujo "Carlos Asiaín", el cierre de recepción de obras será el 25 de agosto; mientras que la premiación tendrá lugar el jueves 7 de setiembre, Casa de la Cultura.





Las cuatro primeras disciplinas convocadas poseen un único premio de 1.000 pesos, el cual será donado por negocios de Paraná. "Sé que los premios no son gran cosa, pero está bueno que haya una remuneración en efectivo para los ganadores, y que los negocios locales auspicien y apoyen dándonos ese dinero de forma totalmente desinteresada. Me llena de sano orgullo que hay cuatro personas que confiaron en mí y decidieron darme 1.000 pesos para hacer estos concursos", agregó.





Todos certámenes se llevan adelante por el aporte solidario de negocios de Paraná. "Salvo para cuestiones logísticas, el proyecto no recibirá apoyo monetario del Estado", aclaró Kosiak.





Asimismo, destacó que depende de los paranaenses apropiarse de esta convocatoria gestionada de manera independiente, ya que los concursos son abiertos a cualquiera que quiera participar.





Las bases completas de cada uno de estos certámenes pueden consultarse en fernykosiak.tumblr.com, en la página de Facebook Producciones Ferny Kosiak o pueden solicitarse al e-mail proyectokosiak@gmail.com.