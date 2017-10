Desde California, llega Nathan James a la Jam de Blues

En el marco de la Jam de Blues tradicional, el domingo 22 de octubre, llega a Paraná uno de los jóvenes exponentes del Blues de norteamérica para formar parte de la edición número 25 del ciclo que se lleva a cabo hace 6 meses. La cita será como siempre en Limbo Pub -Güemes y Liniers- desde las 21.

El músico bonaerense Daniel de Vita es el productor de la gira que trae por primera vez a Nathan James a la Argentina, que actuará en Capital Federal y pasará por Paraná el domingo 22 de octubre de la mano de la Asociación Litoraleña de Blues , en Limbo Pub.

Nathan James es oriundo de Fallbrook, una pequeña ciudad agrícola al norte del Condado de San Diego, donde según sus propias palabras: "o te metías en problemas o hacías algo productivo con lo que tenías alrededor".

La atracción hacia el Blues y otros estilos de raíz americanos vienen ligados a su árbol familiar, sus dos abuelas tocaban el piano y una de ellas, la de la rama materna, cantaba Country profesionalmente en los años 50´s, vinculada con otros grandes referentes como Patsy Cline, Willie Nelson e incluso era amiga de la legendaria Rose Maddox.





Sobre Natham James



Ha estado expuesto a todas las facetas del Blues y la música americana en general. "Estoy definitivamente atraído por los sonidos más antiguos y por las grabaciones que se efectuaron incluso antes que mis padres nacieran. Así que supongo que soy un tradicionalista, pero también hay una vasta historia de subgéneros y sonidos en los que también me inspiro". Ha estado expuesto a todas las facetas del Blues y la música americana en general. "Estoy definitivamente atraído por los sonidos más antiguos y por las grabaciones que se efectuaron incluso antes que mis padres nacieran. Así que supongo que soy un tradicionalista, pero también hay una vasta historia de subgéneros y sonidos en los que también me inspiro".

El camino musical de Nathan James ha producido giros célebres, desde sus inicios con una Jam en el local Packing House de su Fallbrook natal, al estelar sideman de James Harman y el venerado guitarrista en el disco "Remembering Little Walter" que fue nominado al Grammy , también recibió la nominación como "Album del año" en los Blues Music Awards.

Sus primeros pasos en los escenarios fueron en los shows de "Micrófono abierto" instado por Larry Robinson, empezó a participar luego de otros encuentros similares y ahí conoció a Brad Karow y Billy Watson.

Haciendo su camino con bandas como los Blues Pharaohs y los Motor Kings fue como termina conectándose con el armonicista James Herman a través del pianista Tom Mahon que tocaba con el bajista Brad Karow.

Contando con el apoyo de sus padres que no lo forzaron a entrar a la universidad, al finalizar la secundaria, entro directamente al mundo del músico profesional. A los 19 años ya formaba parte de la banda de James Harman con la cual comienza a girar por los Estados Unidos.

En 2002 empezó a trabajar a dúo con el armonicista Ben Hernadez con este dúo ganaron el primer premio en el International Blues Challenge de Memphis, Tennessee en 2007. Con este dúo editó 3 discos "Make A Change Sometime" en 2004, en 2006 se editó Carl "Sonny Leyland Trio Meets Nathan James & Ben Hernandez" seguido de Hollerin´! de 2007.

Después esta experiencia sintió la necesidad de tocar en banda, para ello formó los Rhythm Scratchers integrados por Marty Dodson en batería y voz y Troy Sandow en bajo, contrabajo, armónica y voz, ambos con un historial importante dentro del género.

Con un sonido muy distante a la muy abusada formula del power trío de blues-rock, su amplia gama abarca desde los elementos del blues acústico de los años 20, al sonido amplificado de los Juke Joints de las colinas pasando por los sonidos de las grandes urbes de los 50´s mezclados con el Rhythm and Blues de los 60´s. Con esta agrupación en 2009 se editó el disco "I Don´t Know it" y en 2012 saldría el segundo: "What you make of it".

En octubre de 2014 sale a la venta la dupla "Hear Me Calling" y "Natural Born That Way", el primero en formato solista y el segundo con su trío ampliado con las colaboraciones del pianista Carl Sonny Leyland y Big Jon Atkinson en guitarra. Recientemente se editó su último álbum "What I Believe".

Nathan James ha trabajado y colaborado con artistas como: Kim Wilson, Pinetop Perkins, Billy Boy Arnold, Lazy Lester, Johnny Dyer, Rick Holmstrong, Janiva Magness, Mark Hummel y Gary Primich. Ha llevado su música por España, Italia, Francia, Bélgica, los Países bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Taiwán, Canadá.





Sobre la ALBlues

La Asociación Litoraleña de Blues es un grupo de músicos independientes autoconvocados de Paraná con el fin de difundir, promover y fomentar el movimiento de Blues clásico en Entre Ríos.

Entre sus proyectos, se encuentran presentaciones nacionales e internacionales de reconocidos exponentes del Blues, la realización de la Jam de Blues en diversos lugares de la ciudad y la provincia, y la puesta en marcha de talleres de intercambio informativo y técnico.

Han producido las presentaciones de Tail Dragger desde Chicago en diciembre de 2016, Elnora Spencer desde Alabama; Jörg Danielsen desde Austria en marzo, Adrián Jiménez y Roberto Porzio desde Buenos Aires en abril y recientemente, el sábado 1 de julio, desde Texas, Dylan Bishop.









Foto: Mateo Oviedo

Por fuera de las producciones internacionales, el ensamble se ha presentado en el marco del programa SumarArte en Tecnópolis Federal Ortiz (martes 13 de junio de 2017), en diversos programas televisivos y radiales de la ciudad de Paraná y recientemente, realizó la #1 Jam de Blues tradicional en la vecina ciudad de Santa Fe, el miércoles 9 de agosto, en Stanley Bar con gran éxito. El sábado 19 de agosto, se presentó junto a Támesis (Buenos Aires) en el CC Juan L. Ortiz de Paraná apoyado por el Programa SumarArte y el 26 en el Club Social de Gualeguay junto a Nacho Ladisa. Septiembre arrancó nuevamente en el Juan L. Ortiz junto a Verteramo Trío el sábado 16.



Las Jam de Blues

El ciclo organizado por ALBlues, busca establecer un circuito de Blues en la ciudad de Paraná, para compartir y aprender a tocar este estilo tan amado por los que la integran. La Jam está cumpliendo 6 meses en Paraná, el jueves 7 de septiembre cumplió la 2º edición en Stanley (Santa Fe) y realizó la primera en Gualeguay. El domingo 24 de septiembre, en ocasión de cumplir 5 meses de Jam en Paraná, se realizó una edición especial junto al gran armonicista Luis Robinson que brindó un show impresionante para el público que colmó el bar. En esta ocasión, una nueva oportunidad para disfrutar a pleno del género recibiendo a un gran exponente que llega desde California EEUU.

A los músicos interesados en participar de la Jam, los esperamos en cada Jam para coordinar encuentros previos!!





Foto: Mateo Oviedo





APTO PARA TODA LA FAMILIA





Entradas

Generales: $150

Anticipadas: $120

Anticipadas a la venta!

Paraná: The Music Store (Gualeguaychú 438).

Santa Fe: Casa de Música Domene (9 de Julio 3098) y Megaforce (Galería Colonial, San Martín 2269).