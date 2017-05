Cotidianidades de pueblo en clave cómico - musical

"La reapertura del Club Social del pueblo es el evento del año que apuesta a sacudir la modorra cotidiana. La comisión directiva a cargo de los preparativos dispone tirar la casa por la ventana. Unas visitas inesperadas llegan al evento. Todo es fiesta, pero todo lo bueno tiene su la oportunista", reza la síntesis argumental de Club Social Spatzen, la obra escrita por Francisco Padula y Silvia Rey, que será estrenada por el grupo teatral paranaense Bacanal.









Club Social Spatzen fue pensada para dos tipos de puestas, en la versión teatral se presentará en el Teatro 3 de Febrero el jueves, a las 21, y en agosto en la Vieja Usina. Mientras que en su versión café concert se convocará a una gran cantidad de artistas para que vayan pasando por las distintas presentaciones. Un esquema basado en monólogos, relatos teatralizados y sketches, con un hilo conductor, donde las comedia es la condición sine qua non.









"Club Social Spatzen cuenta la historia de la fiesta de reinauguración del mítico Club Social de Spatzenkutter. Un club social que ya no está y que alguna vez existió. Los miembros de la Comisión Directiva, que son vecinos del pueblo, se aprestan a los preparativos de lo que será el evento del año. Es una historia no basada en hechos reales", sintetizó a Escenario el co-escritor y director de la puesta, Francisco Padula.









Es una sátira en clave de comedia musical, con monólogos de humor y sketches. Los monólogos narran cotidianidades de la vida de un pueblo, pero en su mayoría versan sobre el amor y las relaciones interpersonales. En cambio los sketch son desopilantes: humor absurdo interpretado por una troupe de actores transformistas de primer nivel.









Consultado sobre cómo serán las dos versiones que presentarán y las diferencias entre ellas, Padula señaló: "La versión de sala necesita contar una historia hiladora para conectar los distintos cuadros del evento de referencia. Con lo cual los monólogos y actuaciones deben ubicar en tiempo y espacio a los personajes que forman parte de la obra. De esta manera se produce el hecho netamente teatral. En cambio, la versión de café concert referiría más a un evento generado por la comisión directiva ya en funciones, y así nos permite sumar a nuevos artistas de la ciudad que lleven adelante sus dotes artísticos ante el público. La versión café concert puede ser presentada en escenarios pequeños con un marco de público específico".









Padula debutó como director teatral el año pasado, con una obra que cosechó aplausos en la capital entrerriana, Tiernas Criaturas, de Gonzalo Senestrari. Pero en este caso, será la primera vez que dirija una obra escrita por él. "Es algo que realizo desde hace años, el oficio de escribir, pero cuando se presenta el desafío de escribir para mostrar, la cosa cambia. A priori uno escribe a como brota su imaginación y eso constituye un crudo, un brote. Luego en el trabajo de dirección de actores, los actores van aportando ideas y el texto escrito de base recibe importantes modificaciones desde lo actoral y textual inclusive. Soy del tipo de directores flexibles que establece más bien una coordinación actoral permitiendo que los actores se involucren en la puesta de escena. El trabajo así es más provechoso y participativo. Y por consiguiente el resultado final es el mejor", comentó.









Consultado acerca de si Club Social Spatzen tiene algún ingrediente autobiográfico, señaló: "No específicamente con la colectividad alemana del pueblo, pero sí de haber participado en distintas comisiones directivas de clubes y asociaciones civiles. Desde pequeño cuando mi abuelo que era miembro directivo del Club Palma Junior y me llevaba a ver las competencias de bochas y participábamos de los eventos sociales del club, como los bailes y grandes comilonas. Pero, desde luego, creo que la gente se va a sentir identificada en algún momento, si bien ese no es el objetivo. Es muy probable que haya muchos espectadores de 40 años para arriba que rememoren esas vivencias".









Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro.

















***

Datos









Texto: Francisco Padula y Silvia Rey.

Actúan: Gisela Bello, Silvia Rey, Fabián Hollmann, Francisco Padula; con la participación especial del actor Drag Barbiturika Etilika y los artistas invitados del Grupo Ridiculismas, Alvaro Motroni, Leo Holl y Marcelo Soñez.

Asistencia de dirección: Gustavo Ramira.

Asistencia técnica: Emanuel Diaz.

Dirección general: Francisco Padula.

Realización: Grupo Bacanal.