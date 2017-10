Concordia y Paraná reciben a selectas "Guitarras del Mundo"

El viernes 6 en Paraná y el sábado 7 en Concordia se desarrollará la XXIII edición del Festival Guitarras del Mundo, ciclo creado y coordinado artísticamente por Juan Falú. En esta edición, el espectáculo en la capital entrerriana comenzará a las 21.30 en el centro cultural Vieja Usina, mientras que en Concordia tendrá lugar a las 21, en el Auditorium. Como siempre, la entrada es libre y gratuita.

Este evento de jerarquía internacional cuenta este año con la presencia de los prestigiosos concertistas Lucio Yanel y el dúo Castañera-Soria. Mientras que los artistas locales serán el paranaense Mauricio Guastavino, y de la Capital del citrus, el cuarteto de guitarras Dedo Negro.

El Festival Guitarras del Mundo es uno de los encuentros más federales que se realizan en el país.

Se realiza desde 1995, con la presencia de músicos consagrados y otros poco conocidos –todos de probado linaje en el instrumento– en más de 50 sedes de todo el país. Guitarras del Mundo surgió a partir de una iniciativa de Juan Falú y con el apoyo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y luego también del Ministerio de Cultura de la Nación, y este año celebra su 23ª edición.

Escenario dialogó con Mauricio Guastavino, músico de Paraná, que se presentará en la capital entrerriana junto a Lucio Yanel y el Dúo Castañera Soria: "Es la segunda vez que participo en este festival, la primera vez toqué en la sede Gualeguaychú, que este año no está por cuestiones de presupuesto. Eso fue el mismo año que participé del concurso Guitarras del Mundo, llegando a la final junto a otros diez guitarristas. Entre el jurado estaba Juan Falú".

Consultado sobre el repertorio que interpretará en esta ocasión, detalló: "Voy a hacer un repertorio de música brasileña que vengo elaborando desde hace mucho tiempo. Yo viví en Brasil durante mucho tiempo y estuve en contacto directo con esa música. También voy a estar tocando chamamé y algunas músicas del Litoral, que es en lo que estoy indagando ahora".





Guastavino inició su camino musical por influencia de sus hermanos mayores, Pablo y el cantautor Pedro Guastavino. "Al tiempo me inscribí en la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, donde estuve un par de años, y luego rendí el ingreso para el nivel superior. Pero resultó que la orientación era de concertista en guitarra clásica y no era lo que a mí me interesaba. Así que después dejé y comencé a estudiar por mi cuenta, y al tiempo me fui a vivir a Brasil, donde hay escuelas y carreras de música popular, algo que se debería imitar aquí también. Es una cuestión de cambio de paradigma que se tiene que dar, en Argentina los programas están orientados a la música europea, aún predomina el pensamiento de la Generación del 80, con Sarmiento y su eurocentrismo", manifestó.

Guastavino asistió al Conservatorio de Tatui en el estado de San Pablo en los cursos de MPB/Jazz y Arreglos. Actualmente, como guitarrista, arreglador, transcriptor, compositor, docente y músico sesionista participa de diferentes proyectos y grabaciones de música popular argentina, brasileña y latinoamericana. Además de actuar como solista es actualmente el director del grupo de Choro Proyecto Yacaré, recientemente premiado por el Inamu para grabar un disco. Integra el grupo del bandoneonista Sedil Toledo, un dúo con el acordeonista Luis Farías, es parte también del conjunto folclórico Los Cardones, conforma un trío de guitarras con Santiago Weber y Juani Bonetti que acompaña a la cantora de tangos Ángela Herrera y es parte del Luis Barbiero Grupo.

Antes de concluir la entrevista, Guastavino manifestó su alegría por compartir escenario junto a Lucio Yanel: "Es un gran referente de la guitarra popular argentina; y a la vez hermana con Brasil, ya que vive ahí hace 35 años. Es un gran chamamecero y es nombrado siempre por Yamandú Costa como uno de sus referentes. Será un honor compartir la noche con él".





Los artistas

Lucio Yanel. En tantos años de carrera en la región gaúcha brasileña es considerado el Maestro de la Guitarra Pampeana y fue premiado con los más importantes galardones de la música gaúcha como Mejor Instrumentista Regional en el año 2001, mejor disco de música instrumental por su disco Dois Tempos con Yamandú Costa en 2001, trofeo del "Foro Nacional de Educación - Brasil 500 años" en 2000 y también fue ganador del festival Pre-Cosquín año 2003. Lleva grabados 15 discos entre otros La del Sentimiento en 1983; Guitarra Pampeana en 1986, Acuarela del Sur II en 2003. Es autor de bandas sonoras de varios films (Lua de outubro y otros). En la actualidad se presenta en festivales. En 2013 cumplió 50 años de carrera profesional y 30 años de actividad cultural en Rio Grande do Sul, Brasil.

Dúo Castañera - Soria. Eduardo Castañera nació en Buenos Aires en 1956. Con solamente 9 años, hizo una serie de presentaciones en las principales radios y centros musicales del país. En 1970 y 1971 fue becado por el Camping Musical de Villa Gesell, donde comenzó estudios de perfeccionamiento con el maestro Abel Carlevaro. Participé en seminarios internacionales en Brasil, Uruguay, Ecuador y Argentina; y obtuvo premios en concursos internacionales de guitarra en Latinoamérica y Europa. De 2010 a 2017 realiza una tournée por Italia, Bélgica, Suiza, Francia y España, como solista y también en dúo de guitarras con Luis Alberto Soria.

Luis Alberto Soria nació en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Comenzó en el Bachillerato de Bellas Artes de La Plata donde estudió guitarra con el profesor Guillermo Defeo y, paralelamente, con su padre, el guitarrista Luis María Soria. Continuó sus estudios en el Conservatorio Gilardo Gilardi, en donde también incursionó en violín. Con la formación académica que obtuvo en su ciudad, fue aceptado en el Conservatorio de Ginebra (Suiza), en 1996, donde estudió cuatro años Música Antigua. Continuó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Mâcon Francia con el guitarrista Salvatore Greco. Allí estudió durante cuatro años y se graduó con la Medalla de oro y dos años más tarde se perfeccionó en dicho instrumento. Se presentó en festivales internacionales en distintas partes del mundo. Su obra famosa Iscariot fue representada en Francia en 2007 en el Teatro de Aubenas. Luis también se desempeñó como director de varios ensambles barrocos en Argentina y Europa.

Cuarteto Dedo Negro tiene una formación de guitarras que se caracteriza por el vuelo individual de cada una de ellas plasmado en cada interpretación de los arreglos propios y originales de obras de distintos compositores tales como, Astor Piazzolla, Roberto Grela, Aníbal Troilo, Carlos Aguirre entre otros. Con esta formación, ha participado en diversos festivales, como el Festival nacional de Tango de La Falda 2017, Capilla del Monte, entre otros. En la actualidad recorren escenarios nacionales presentando su primer material discográfico, enfocado a la música ciudadana. Sus integrantes son, Juan Pablo Noriega, Martín López, Daniel Soria y Cristian Núñez.