Con el fantasma de la despedida, el Indio Solari dará su único show del año

Carlos "El Indio" Solari ofrecerá hoy, a las 21.30, su show anual en el Predio Rural La Colmena, en la ciudad bonaerense de Olavarría, en medio de rumores sobre la posibilidad de que se trate de su último concierto, debido a los problemas de salud que él mismo confesó que padece desde hace unos años. Se calcula que será un show histórico al que asistirán alrededor de 300 mil personas. Son miles los fans que viajan desde Rosario para ver a su ídolo; se estima que 2.500 seguidores irán en 50 micros, mientras que otros, lo harán en sus vehículos particulares (ver aparte).





El concierto, que sucederá al realizado hace un año, el 12 de marzo en Tandil, y en el que se esperan decenas de miles de espectadores, se llevará a cabo en la misma ciudad en donde en 1997 se le prohibió actuar a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, por orden del entonces intendente radical Helios Eseverri, por temor a que se produzcan disturbios.





La presentación de Solari despertó, como de costumbre, una gran expectativa, en parte debido a su costumbre de realizar un solo show por año, pero también por el estado público que tomó el Mal de Parkinson que sufre el cantante, el cual amenaza de manera silenciosa con retirarlo de los escenarios.





El cantautor estará acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda integrada por Baltasar Comotto y Gaspar Benegas, en guitarras; Marcelo Torres, en bajo; Martín de Pas, en batería; y Pablo Sbaraglia, en teclados.





La producción del show ya anunció que las puertas del estadio estarán abiertas desde las 15, publicó un mapa con los accesos al lugar y los espacios destinados para estacionamiento, y envió distintos mensajes en procura de una evitar desmanes ante la gran presencia de público.





Mensaje especial. A través de su biógrafo, el periodista Marcelo Figueras, el Indio envió un mensaje a sus seguidores bajo el título "Un último secuestro, no", en el que se suma a los pedidos para evitar inconvenientes. "Quienes vayan a ver al Mister no pequen de inocentes. Cuiden a quién tienen al lado. Este es un momento especial. Hay intereses oscuros que con pocos miembros pueden alterar la fiesta. A bailar y cantar es a lo que vamos y eso haremos. El sábado, a cuidarse y a cuidar de quienes nos rodean, aunque no los conozcamos. Cierta gente de mierda (debería puntualizar: poderosa gente de mierda) se regodearía si alguien sale lastimado. No le demos el gusto. A vivir que son dos días", dice el mensaje.





A diferencia de lo ocurrido hace 20 años cuando por orden política se frustró el show de Los Redondos, el actual intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, se mostró entusiasmado de recibir un show de tamaña dimensión en la ciudad. "Estamos felices por el evento, es un gran desafío", dijo Galli, quien sostuvo que este show "es una cuenta pendiente para la ciudad". También descartó la posibilidad de que se produzcan desbordes ante la gran cantidad de público, al sentenciar que "los fanáticos van a demostrar que se puede hacer un show de esa magnitud sin violencia".





El intendente informó que ya desde el jueves a la mañana 900 policías bonaerenses patrullan por fuera del predio. La Colmena será vigilada a través de cámaras de seguridad alrededor, en el interior y en los 10 accesos por donde ingresará la gente, a 500 metros del escenario. Además, la productora contrató a 1.300 personas de seguridad privada, 100 trabajadores de la salud divididos en 10 puestos sanitarios y 18 ambulancias.





Lo cierto es que con un valor único de 800 pesos, los tickets para el concierto se agotaron rápidamente, como así también se vio colmada la capacidad hotelera y los campings de la ciudad, al punto que varias casas particulares ofrecieron cuartos en alquiler para los visitantes.





Repertorio. Esta semana se filtró una probable lista de canciones del show. Aunque no hubo confirmaciones ni desmentidas, la lista contempla temas clásicos como "Queso ruso", "Vencedores vencidos", "Un ángel para tu soledad" y el ineludible "Ji, ji, ji", en los bises, entre otros clásicos; además de canciones incluidas en sus cuatro discos solistas "El tesoro de los inocentes", Porco Rex", "El perfume de las tempestad" y "Pajaritos, bravos muchachitos".