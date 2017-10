Cecilia Todd vuelve a Paraná en el marco de sus 45 años con la música

La reconocida cantante venezolana Cecilia Todd regresa a la Argentina y en especial a la ciudad de Paraná, nuevamente en el marco de la Alternativa Musical Argentina, para presentar su espectáculo Cecilia Todd: 45 años encantando, conmemorando así sus cuatro décadas y media con la música. La cita será el jueves 12 de octubre, a las 21 en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Beneficios UNO regalará 10 entradas a suscriptores.









En el recital de Paraná estará acompañada por el pianista cordobés Matías Martino, uno de los valores de las nuevas generaciones de músicos argentinos. Actualmente no solo acompaña a Todd, sino a figuras como Chango Spasiuk, Jairo, Hilda Herrera. En esta próxima presentación la cantante ofrecerá canciones que ya son parte del patrimonio intangible de Latinoamérica. Martino y Todd volverán a presentarse en lo que la venezolana ha catalogado como una "formación cariñosa. El timbre del piano y del cuatro parecen llevarse bien, igual que Matías y yo".









Durante el pasado año en Argentina, Todd estuvo presentando su espectáculo La Patria es América de la mano de la cantante y compositora nacional Teresa Parodi.









Y este 2017 fue intenso para la cantante, ya que durante este año en Venezuela estuvo trabajando arduamente en el rodaje del documental titulado: Cecilia Todd 45 Años de Vida artística... y esta es su historia. En este marco y con la intención de celebrar su trayectoria artística, se han desarrollado diversos conciertos con la Orquesta Filarmónica y con músicos invitados.









Durante setiembre se presentó en la mítica sala palermitana de Café Vinilo, también en ciudades del alto valle de Río Negro, Gral. Roca y Neuquén, lo hizo además en Santa Rosa (La Pampa); San Carlos de Bariloche.









Hay voces que identifican a un pueblo con su cultura. Una de esas voces es la de Cecilia Todd. Con el cuatro, ese modesto instrumento que la acompañó en poco más de 40 años de trayectoria, la trovadora venezolana ha trazado una pintura fiel del folclore de Venezuela en su amplio registro de estilos y sonoridades. Con fuentes españolas y africanas, la música folclórica y popular de Venezuela responde a una temática plural: hay canciones descriptivas, amorosas, de la vida cotidiana, picarescas, inquisidoras. Todo eso abarca el cancionero de Todd, en un recital libre de esquemas fijos.









"Hago música venezolana porque me gusta, pero es una responsabilidad también. Aunque considero que por su variedad rítmica y de instrumentos llama mucho la atención afuera y eso me ha permitido viajar mucho también, que es algo que me encanta", señaló a Télam la intérprete, quien ha cultivado el cancionero venezolano en sus diferentes expresiones, como joropos, valses, polos, golpes larenses, merengues, parrandas y tonadas.









"Me gustaría que la música que hago haya sembrado el amor a mi país, el sentirse identificado con nuestra cultura y estar orgulloso de ella", dijo a Escenario la cantante, en ocasión de una presentación que realizó en Paraná en 2015.













***

Cecilia Todd y la Argentina