Artista de Paraná inaugura su muestra antológica de esculturas

Mañana, a las 20, el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez presentará una exposición de la artista plástica paranaense Nelly Giménez Vallana. Se trata de un recorrido antológico por su extensa y prolífica trayectoria en el campo de la escultura regional. La inauguración se realizará en la Sala Auditorio del Museo, Buenos Aires 355 de Paraná con acceso libre y gratuito.





La exhibición antológica contará con un total de 30 piezas pertenecientes a distintas etapas de la producción artística de la escultora, presentando la amplia diversidad de temáticas y técnicas que distinguen el trabajo de Giménez Vallana a lo largo de más de cuatro décadas. Su obra se inscribe desde tallas en madera de sensible estilo figurativo en torno a la figura humana de los primeros años, hasta las técnicas mixtas de una depurada abstracción presente en sus trabajos recientes.





"A esta exposición la vengo pensando desde hace bastante tiempo, pero por razones ajenas a mi no se pudieron hacer. Originalmente, quería hacer una retrospectiva, pero finalmente nos decidimos por una muestra antológica, porque una retrospectiva requiere una gran cantidad de piezas. Ahora expondré 30 obras, las más antiguas datan de la década de 1970, y es una muestra de distintas técnicas y etapas de mi trabajo, pasando desde las más figurativas a las menos figurativas", señaló Giménez Vallana a Escenario.





Actualmente, la artista reside en Rosario, pero quería hacer una muestra en Paraná ya que es el lugar donde se crió y se formó como escultora.





"La selección de obras la hizo la señora directora del Museo, Marcela Canalis. Obviamente, yo también intervine, pero más que nada dejé que ella eligiera, porque si me tengo que poner a seleccionar me cuesta mucho dejar afuera obras. La idea fue no amontonar, para que la gente pueda apreciarlas bien desde todos sus ángulos, y además, poder agruparlas por etapas", precisó.





Asimismo, explicó que hay piezas en acrílico, en piedra, técnica mixta pero principalmente, en madera. "Personalmente, la madera es el material que más me gusta trabajar. Hice en algún momento soldadura y talla en piedra, pero lo que más se adapta a mi sensibilidad o a mi forma es la madera, me gusta su olor, su textura", añadió.





La muestra será presentada por la curadora Marcela Canalis y también ofrecerá unas palabras María Inés Calierno de Keller, amiga personal de Giménez Vallana.





La exposición podrá visitarse hasta el domingo 4 de junio con acceso totalmente libre y gratuito. La reserva previa de turnos para visitas guiadas grupales debe realizarse llamando al 0343 4207868/918 de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20.













***

Sobre la artista













Nació en Paraná. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de esta capital, obteniendo el título de Profesora de Dibujo y Escultura. Posteriormente realizó cursos con los profesores Oscar Herrero Miranda y Rubén Naranjo.





Ejerció la docencia en su especialidad en las escuelas de artes visuales de Paraná y Rosario. Realizó más de 30 exposiciones individuales y participó en numerosos salones oficiales, exposiciones grupales y colectivas en todo el país y el extranjero. Concurrió seleccionada por antecedentes a más de 26 concursos, simposios y encuentros de escultura, nacionales e internacionales.





Fue jurado de salones y concursos, ilustró libros, dictó cursos y charlas. Obras suyas se encuentran emplazadas en espacios públicos urbanos de la ciudades de Rosario, Gral. Roca (Río Negro), Hasenkamp (Entre Ríos) y en San José de la Pedrera (República Oriental del Uruguay)