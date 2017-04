Ámbar Jazz Quintet hace hoy su debut en el Club Social de Paraná

El flamante grupo Ámbar Jazz Quintet dará su primer recital esta noche, en el Club Social de Paraná (San Martín 958) para brindar un espectáculo de jazz, bossa y clásicos de todos los tiempos. El recital comenzará a las 23, y las anticipadas con descuento pueden conseguirse hasta esta tarde llamando al (0343) 154589264.









El grupo está formado por la cantante Ana Contreras, el pianista Franco Bastida, el trompetista Lucas Cantarutti, el contrabajista Cristian Bibel y el baterista José Luis Viggiano.









El nombre de la agrupación hace referencia a un material pulido que, aunque de orígenes humildes en la resina, sale a la luz refinadamente en distintas piezas de joyería, refirió a Escenario la cantante chilena Ana Contreras. Y la metáfora viene bien para el género al que se abocan.









—¿Cómo se dio esta confluencia de músicos?

—Con algunos de los músicos hace años que estamos gestando la posibilidad de armar algo, sobre todo referido al jazz y, finalmente, se dio la ocasión. La mayoría de los integrantes de Ámbar nos conocemos desde hace años y, a quienes no conocía por mi calidad de extranjera los conozco ahora (risas). Desde 2015 vengo trabajando con Cristian Bibel y siendo invitada de algunos proyectos de Viggiano. Me parece justo decir que acá el que unificó toda esta gran idea que no pasaba de ser una charla soñadora fue Cristian, él nos ha ordenado el proyecto".









—¿Cómo describirías el sonido de Ámbar Jazz Quintet?

—Los cinco ya hemos hecho jazz desde distintos lugares, justamente por eso teníamos ganas de proponer a la ciudad una nueva propuesta que refuerce el trabajo que ya están poco a poco realizando otros grandes músicos de acá para fortalecer el escenario jazzero de Paraná. Nuestra propuesta musical y sonora es más bien clásica, pensando en la balada, en el swing, en lo tradicional, pero agregando versiones y sonoridades frescas. Ideas que hemos podido aportar desde nuestros distintos lugares, incluso con unos tintes de bossa.









—Siendo que provenís de la música popular latinoamericana, ¿qué puntos comunes encontrás con el jazz a nivel interpretativo?

—Yo siempre he intentado encontrar puntos de confluencia desde lo que hago en música popular latinoamericana con el jazz; debe ser porque son los dos grandes géneros que amo y no me veo sin ninguno de los dos. Ya desde hace años he estado trabajando en una sonoridad más intimista rescatando los clásicos de Ella Fitzgerald y Joe Pass y versionando muchos temas del cancionero latinoamericano en estilo jazz, es un trabajo que hemos hecho con César Farías prácticamente en forma silenciosa. Pues bien, siento que hay mucho swing del jazz, de la música negra en Latinoamérica; es imposible para mi no sentirlo, así que espero con el tiempo poderles mostrar en un próximo concierto junto a Ámbar un par de ideas en español en las que ya estamos trabajando.









—¿A qué compositores abordarán en este primer concierto?

—Uff, muchísimos y grandes compositores. Joseph Kosma, Bart Howard, Arthur Hamilton, George Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers en sus clásicas versiones. También varios temas popularizados por intérpretes como Ella Fitzgerald, Julie London, Sarah Vaughan, Frank Sinatra y muchos otros.