Adrián Rosset presenta en sociedad su primer material discográfico

Mañana, a partir de las 21.30, en el Club Social de Paraná, el folclorista Adrián Rosset presentará su primer material discográfico, Tu danza y mi voz. Producido y editado de manera totalmente independiente, contiene los temas populares del folclore, canciones con las que ha recorrido distintos escenarios de la provincia y el país.





Adrián Rosset es joven, pero tiene una amplia trayectoria cultivando la música popular entrerriana. Con 31 años, hace 23 que comenzó su romance con la música. Entre 2013 y 2016 realizó actuaciones en Entre Ríos, Santa Fe, Salta y Buenos Aires interpretando zambas, chamamés, rasguidos dobles, alguna chacarera, mezclando clásicos del folclore tradicional con algunos temas propios como Tu danza y mi voz, que da título al disco que está presentando.





En diálogo con Escenario, Rosset se refirió al show de mañana: "La presentación busca ser igual que el disco, por lo que conserva el orden de las canciones con algunas agregadas. La situación lo va a permitir ya que hay un invitado especial que toca el acordeón, Eduardo Retamar. Además, me acompañan, en primera Guitarra y coros Mariano Waigand, en el bajo Carlos López y en percusión Fito Retamar".





Sobre el disco, destacó que es un proyecto que viene desarrollando desde sus comienzos con la música. "Esto se concreta a partir de pedirle a la Virgencita del Cerro que me ayude. Llevó algunos años más pero al fin compuse esta canción. La inspiración de la letra me surgió de milagro en una madrugada, en apenas unos minutos; y a los dos o tres meses así también como de casualidad, me surge la música, cuando faltaban unos pocos días para el cumpleaños de mi mujer, a quien va dedicada la canción Tu danza y mi voz. Así, como sorpresa, se lo pude cantar frente a toda su familia por primera vez durante el festejo de su cumpleaños. Fue un momento muy emotivo, lo que aceleró el proceso y decidí plasmar un disco con todas las canciones del folclore que me acompañaron siempre".





Hace cinco años, Rosset comenzó a dedicarse a la música de forma profesional, recorriendo escenarios de todo el país y afianzando contactos. "Gracias a un amigo que tengo en Salta, pude grabar el disco completo en esa ciudad, que es una de las mecas del folclore. Poder realizarlo me llevó aproximadamente un año, entre todos los trámites que hay que hacer para editarlo de manera legal, profesional e independiente. En el disco hay canciones de el Gran Horacio Guarany, Atahualpa Yupanqui, Jorge Milikota entre otros maestros de nuestro folclore. Estoy feliz con el resultado, tanto en lo que respecta al sonido del disco, como al grupo humano que formamos", indicó.