Escándalo: Folclorista echa del escenario a su propio hijo con todo tipo de insultos

Según publica este lunes el diario Los Andes, Onofre Paz, fundador del grupo, echó de la banda a su propio hijo, Martín Paz, con insultos y agravios frente a todo el público.

"Es muy atrevido con su padre y desagradecido. Yo le di todo, y ahora me hace problemas por minas este guacho de mierda. No me importa que esto salga por radio y por televisión pero a partir de este momento no va a trabajar más con nosotros", se justificó el músico.

La situación quedó registrada en un video que empezó a circular en las redes sociales:





folcorista