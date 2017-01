"Es fundamental desde ahora hacer todo bien"

Iván Borghello arribó a barrio San Martín a mediados de agosto de 2016. Se integró al plantel de Atlético Paraná horas previas al segundo desafío que asumió el Decano en la presente temporada de la B Nacional. Su estreno se produjo en el capítulo siguiente. La película tuvo un final feliz. El Memo aseguró la primera victoria del Gato al anotar el segundo tanto del triunfo ante Los Andes. Sin embargo, evidenció que no estaba al cien por ciento desde el aspecto físico. Más allá de haber aportado experiencia al grupo sintió la falta de los trabajos físicos de base.









El segundo turno de una nueva jornada de entrenamientos llegaba a su fin. El clima les brindó un respiro ayer a los jugadores del Rojiblanco luego de varios días donde las elevadas temperaturas se hicieron sentir. Borghello dialogó con Ovación y resaltó la importancia de esta etapa. "Para todos lo es,pero para mí va a ser muy importante hacer bien esta pretemporada, a conciencia, tratar de no perder ningún entrenamiento, de sumar de volumen de entrenamientos. Tengo muchas ilusiones de mejorar en la parte física y eso te eleva el resto de los niveles. Me he concientizado para que sea una buena pretemporada en lo personal. Con mucho esfuerzo llevar el día a día", señaló el atacante.









—¿La situación en la que se encuentra el equipo le da mayor valor al desafío?

—La situación es compleja. Desde principio de temporada todos sabíamos que iba ser así. El que asumió estar sabe que va a ser una situación dura todo el año. Depende mucho de nosotros, de cómo poder corregir lo que hicimos mal, potenciar lo que hicimos bien y poder sacar resultados buenos de entrada. Es fundamental desde hoy hacer todo bien, desde la pretemporada, para sumar puntos porque lo necesitamos. Sabemos que la situación es compleja, pero la motivación es esa: estar en una situación agónica durante todo el semestre.









—¿Genera estrés?

—La pretemporada genera un estrés físico y el campeonato va a generar un estrés mental o las dos cosas. Tenemos que estar preparados para asumir esto. Vamos a luchar contra otros rivales que también van a convivir con estrés, con la presión de sumar puntos y querer estar cada vez más alejado de una zona que nos va a tener comprometidos a varios equipos. El que esté más fuerte de la cabeza, y futbolístico obviamente, va a sacar ventajas.









—¿Estar fuertes mentalmente será determinante para no sufrir tensión muscular?

—Una cosa lleva a la otra. Si conseguimos un buen nivel futbolístico y estamos bien preparados físicamente siempre el estrés es más fácil de sobrellevarlo. La competitividad genera esa cosa y estamos acostumbrados. Después trabajamos con el cuerpo, convivimos con las sensaciones de tener molestias o lesión, pero tenemos que tratar de estar todos de la mejor forma física para tratar de evitar lesiones, evitar estrés que repercuta en lo muscular. Sabemos que nos jugamos un semestre dificilísimo para todos y debemos tomarlo con muchísima responsabilidad.









—En el campo de juego mostraron aspectos interesantes, pero dejaron escapar muchos puntos por detalles.

—Ese diagnóstico lo tenemos y sabemos que es tanto en lo positivo como en lo negativo. Lo negativo es que dejamos de ganar muchos puntos por errores no forzados, por pocas virtudes del rival y más bien falencias nuestras, por etapas en la que no pudimos consolidar nuestro juego. Lo positivo es que sabemos que si encontramos y buscamos un buen funcionamiento lo vamos a tener, si nos encuentra finos a la mayoría podemos sacar muchísimos puntos. Debemos confiar en nosotros, pero confiar haciendo un buen juego y no de la boca para afuera. Sabemos que lo podemos hacer, tenemos que tratar de potenciarnos y tratar de hilvanar un par de victorias consecutivas para que nos dé la posibilidad de tener la autoestima bien alta.













***

Amistoso