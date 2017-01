Ernesto Sanz defendió la gestión de Macri y negó malestar entre el el PRO y la UCR

Sanz aseguró que "el año pasado Cambiemos pasó por una prueba muy importante que fue un eficaz acuerdo parlamentario, donde pudimos darle al Gobierno las herramientas necesarias para avanzar en la gestión" y reconoció que vendrá "un desafío enorme que es el de transformarse en una sólida coalición política".

"Hay un profundo clima de unidad, sobre todo en las provincias que gobierna Cambiemos que son cinco, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y Corrientes", aseguró Sanz al hacer referencia a los posibles candidatos para las elecciones.





El referente radical aseguró que "en la provincia de Buenos Aires está claro que hay varios candidatos, no solamente está la doctora Carrió. Hay una figura a la que hay que ponerle mucha atención porque tiene un arraigo popular fenomenal como es Facundo Manes; pero también está Jorge Macri o Esteban Bullrich", dijo a Radio Mitre.





En cuanto a la gestión de Mauricio Macri al frente del país, Sanz resaltó: "el Presidente está domando el potro; y domar el potro en Argentina no es una cosa menor. Maneja el equipo, tiene una clarísima y contundente idea de lo que es trabajar en equipo en la gestión", y aclaró: "no es cierto que no admita opiniones diversas. En el caso mío me ha escuchado siempre".





En cuanto a la pelea por las elecciones, Sanz fue enérgico al asegurar que "en 2015 se plantearon dos modelos de país, dos modelos de vida y de interpretar la democracia republicana", y remarcó que "el peronismo no ha podido salir de la trampa del kirchnerismo".