Entregan credenciales a guardafaunas honorarios

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección General de Recursos Naturales, entrgó credenciales a guardafaunas honorarios del Parque General San Martín. Desempeñarán funciones de cuidado y conservación de la flora y fauna autóctonas que allí se presentan.





Se trabajó interdisciplinariamente, con todos los organismos del Estado, para poner en valor el parque General San Martín, para que puedan disfrutarlo las familias entrerrianas y, además, por el interés en preservar los recursos naturales de la provincia.





Recientemente se inauguraron el centro de recepción del visitante, la refacción del salón para biblioteca-museo y dos sanitarios de la Reserva Natural Parque Escolar Enrique Berduc, obras que se hicieron para mejora el lugar y poder restituir el atractivo y recuperar, para los visitantes, las hectáreas donadas por Berduc al Consejo General de Educación hace casi 90 años.





En ese marco, la Dirección General de Recursos Naturales ha desarrollado durante el 2016 diversas capacitaciones de guardafaunas honorarios y guías de naturaleza y senderismo; y a principios de 2017 se entregaron credenciales a las personas que desempeñarán estas funciones en el Parque San Martín, en pos del cuidado y conservación de la flora y fauna autóctonas que allí se presentan, además de hacer tareas en materia de educación, que es a lo que se está apostando fuertemente desde la Dirección.





En ese sentido, el funcionario a cargo de Recursos Naturales, Claudio Ledesma, expresó que "con educación y capacitación el cuidado de los recursos naturales de la provincia pueden ser llevados adelante como queremos que se haga, apostando a la conciencia colectiva, tratando de que se conozca lo que hay que proteger, ya que no podemos proteger lo que no conocemos. Hay especies que están en peligro y quizás la población no lo sabe, por lo tanto no sabrá protegerlas".





También aclaró que los guardafaunas honorarios tienen las mismas atribuciones que los inspectores de Recursos Naturales y Fiscalización, por lo que queda claro el enorme compromiso que deberán asumir.