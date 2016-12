Entre Ríos ya tiene sus planteles confirmados

Luego de la práctica que realizó ayer el seleccionado entrerriano de juego reducido Masculino en El Plumazo, los entrenadores confirmaron el plantel de 12 jugadores que representará a Entre Ríos en la 33ª edición del Seven de la República. El certamen que organiza la UER se jugará mañana y el sábado en el anexo del club Estudiantes y en La Tortuguita, y será en dos niveles (Campeonato y Ascenso) en los varones.





El calor reinante en la siesta paranaense no impidió que los rugbiers desarrollen una práctica intensa, la última de este tipo antes del inicio del torneo. Antes de la misma, el cuerpo técnico ya tenía la información sobre la lesión de Tomás Maiztegui, quien finalmente no podrá ser de la partida. El medio scrum del club Estudiantes sufrió un desgarro de un centímetro en el isquiotibial de la pierna derecha (producido en el Seven de Gimnasia de Rosario) y por eso quedó marginado del plantel definitivo.





La mayoría de los jugadores citados ya tienen varios sevens sobre sus espaldas, siendo partícipes de las últimas buenas producciones de Entre Ríos donde siempre estuvo peleando los primeros puestos (llegó a la final en 2012). Entre ellos podemos nombrar a Juan Manuel Lescano, uno de los sobrevivientes de aquella final perdida ante Buenos Aires junto a Franco Vartorelli, Fermín González Leites, Juan Zabalegui, quienes también son parte del equipo en esta edición. En tanto, los debutantes serán Jacinto Delbue y Facundo Otegui, dos elementos del CAE que le pueden aportar mucho al combinado de la UER. Todos estarán bajo la órbita de un plantel de entrenadores que hace tiempo viene trabajando junto encolumnados detrás de un proyecto que comenzó y continúa Marcelo Faggi.





El plantel entrerriano se volverá a mover hoy desde las 20 en El Plumazo, pero será solo un entrenamiento muy liviano para que los jugadores puedan adaptarse al sistema lumínico de la cancha, teniendo en cuenta que algunos partidos lo jugaran en horarios nocturnos. En el torneo de juego reducido por excelencia que tiene la Argentina, Entre Ríos estará en la Zona 3 junto a Mar del Plata, Tierra del Fuego y Sur. El debut del combinado de la UER será mañana a las 16.20 ante los de Bahía Blanca, mientras que luego se medirá con los fueguinos desde las 18. El cierre de la fase clasificatoria lo tendrá quizás ante el rival más duro como lo es Mar del Plata, desde las 21, todo en la cancha 1 de El Plumazo.





LAS CHICAS. El martes, los entrenadores del seleccionado de juego reducido Femenino entregaron la lista definitiva del plantel que representará a la UER en el Seven de la República. En el torneo, Entre Ríos será parte de la Zona 10 junto a Oeste de Buenos Aires y Santa Fe. Precisamente, el debut será mañana a las 15.20 en cancha 1 de El Plumazo ante las santafesinas mientras que luego (a las 19.20 y en el mismo escenario) cerrarán la fase clasificatoria ante Uroba.

















***

Masculino









1) Lucas Beber (Rowing) 2) Jacinto Delbue (Estudiantes) 3) Sebastián Dorigón (Estudiantes) 4) Juan M. Lescano (Atlético del Rosario) 5) Fermín González Leites (Estudiantes) 6) Juan Pablo Taleb (Rowing) 7) Francisco Taleb (Atlético del Rosario) 8) Facundo Otegui (Estudiantes) 9) Hipólito Pérez (Tilcara) 10) Nicolás Saín (Estudiantes) 11) Franco Vartorelli (Estudiantes) 12) Juan Zabalegui (Estudiantes)

















***

Femenino