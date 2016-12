Entre Ríos quiere sacarse la espina

El seleccionado entrerriano de juego reducido buscará desde hoy se protagonista nuevamente en el Seven de la República, donde en las últimas ediciones estuvo cerca de alcanzar su primer título. El combinado de la UER tratará de meterse entre los mejores con un equipo que cuenta con jugadores de experiencia, algunos incluso sobrevivientes de aquella recordada final perdida ante Buenos Aires en 2012.

En esta 33ª edición, Entre Ríos estará en la Zona 3 junto a Mar del Plata, Tierra del Fuego y Sur. El debut del combinado de la UER será a las 16.20 ante los de Bahía Blanca, mientras que luego se medirá con los fueguinos desde las 18. El cierre de la fase clasificatoria lo tendrá quizás ante el rival más duro como lo es Mar del Plata, desde las 21, todo en la cancha 1 de El Plumazo.

En la edición anterior, los entrerrianos lograron subirse al podio al quedar en el tercer puesto, situación que le permitió ser cabeza de grupo este año. La mayoría de los jugadores que defenderán los colores de la UER ya tienen varios seven sobre sus espaldas, siendo partícipes de las últimas buenas producciones. Entre ellos podemos nombrar al capitán Juan Manuel Lescano, uno de los sobrevivientes de aquella final perdida ante Buenos Aires junto a Franco Vartorelli, Fermín González Leites, Juan Zabalegui, quienes también son parte del equipo en esta edición.

Todos estarán bajo la órbita de un plantel de entrenadores que hace tiempo viene trabajando junto encolumnados detrás de un proyecto que comenzó y continúa Marcelo Faggi. Chelo tuvo la visión de armar un proceso que priorizó la elección de jugadores que se adapten a un sistema que dio muchos frutos. Así, Entre Ríos tiene por primera vez jugadores con pasta de juego reducido y que estuvieron muy cerca de llevar al equipo a lo más alto. Eso es lo que siempre buscó Faggi, que la Unión anfitriona esté a la altura de las circunstancias no solamente en el aspecto organizativo, sino también en lo deportivo. Detrás del head coach hay entrenadores que entendieron muy bien el mensaje como Emanuel Uranga, Francisco Nin y Francisco Fariña. Antes estuvo José Raiteri, quien también le dio su impronta al equipo a través de su experiencia en seven (fue campeón con Buenos Aires como jugador).

PRIMERA VEZ. Los debutantes serán Jacinto Delbue y Facundo Otegui, dos elementos del club Estudiantes que le pueden aportar mucho al combinado de la UER.

***

En el Seven, Entre Ríos será parte de la Zona 10 junto a Oeste de Buenos Aires y Santa Fe. Precisamente, el debut será mañana a las 15.20 en cancha 1 de El Plumazo ante las santafesinas, quienes son a priori las rivales más duras que tendrán. Luego, a las 19.20 y en el mismo escenario, cerrarán la fase clasificatoria ante Uroba. El objetivo pasa por quedarse con el primer puesto en el grupo y de esa forma pelear por la Copa de Oro. Las chicas están con muchas ganas de poner a la UER lo más arriba posible en esta primera edición del Seven de la República Femenino.

El Seven de la República tendrá por primera vez rugby Femenino a nivel selecciones provinciales. Y entre los 12 equipos que tomarán parte del torneo estará el combinado que representa a Entre Ríos. Sin dudas que la UER es una de las uniones que más creció en los últimos años en materia de jugadoras fichadas, con elencos que han mostrado su potencial tanto en el Torneo Provincial como en el Regional del Litoral.

***

El plantel

***

Emanuel Uranga: "La vara está altísima para nosotros"

Emanuel Uranga tomó la posta dejada por José Raiteri y ahora es uno de los principales entrenadores del seleccionado entrerriano de juego reducido. El ex-Estudiantes forma parte del proyecto que se armó hace unos años y que le dio muy buenos dividendos a Entre Ríos en el Seven de la República. El técnico, en diálogo con Ovación, habló del trabajo previo que realizó el plantel y de las posibilidades que tienen de volver a pelear arriba en esta 33ª edición.





"Ya venimos trabajando hace cinco años con un sistema de juego y un grupo grande de jugadores que se mantiene, solo cambian dos o tres piezas. Todo esto lo arrancó Faggi (Marcelo) y nosotros nos fuimos sumando. Después de conseguir buenos resultados, el problema que hay ahora es que tenemos una vara altísima. Porque en los últimos años metimos semifinales y final, así que nos preparamos para estar en la pelea otra vez. Tenemos un gran plantel de jugadores y un muy buen grupo humano. Eso es importantísimo", sostuvo.





Pelear de igual a igual con los mejores generó un clima positivo cada vez que el Seven se acerca. Pero Uranga sabe que todavía falta una vuelta de tuerca para poder ser campeones.





"La verdad que es difícil saber qué nos falta para ganar el Seven. Sabemos que necesitamos estar al 110 por ciento para ganarle a Buenos Aires, quien nos venció en los últimos años. Cuando los enfrentamos nos quedamos sin piernas y ellos siempre tienen un plus. Me parece que lo fundamental es hacer una buena rotación de los jugadores para que lleguen con piernas al tramo final. Que todos los chicos jueguen los partidos y descansen el mismo tiempo será fundamental", manifestó.





En este sentido, los jugadores han tenido una temporada extenuante. Por eso, el entrenador señaló que no fue mucho lo que se trabajó desde el aspecto físico.





"Vienen cargadísimos en ese sentido. Es lo que nos dicen todos los chicos. Por eso, hace una semana y media que tenemos a los jugadores que estuvieron en el Campeonato Argentino y tratamos de cuidarlos. Entrenamos casi todo táctico, sin cargas físicas, pero en realidad están todos igual. Lo primordial fue cuidarlos en ese aspecto", expresó.





Por último, Emanuel Uranga volvió a explayarse con respecto al ánimo que reina en el plantel.





"En cuanto a las expectativas, el equipo está muy bien. Lo que sucedió en los últimos años fue positivo porque los chicos están muy motivados. Eso no pasaba en la época que yo jugaba, donde no había mucha planificación. Sin dudas que es un plus para nosotros y que por ahí te hace olvidar del cansancio", finalizó.





EL CUERPO TÉCNICO. Al frente del seleccionado entrerriano de juego reducido están Marcelo Faggi, Emanuel Uranga, Francisco Nin y Francisco Fariña en el rol de entrenadores. El preparador físico es Juan Manuel Garzón, mientras que como kinesiólogo está Tulio Barrachini. Por último, en la función de manager se encuentra Gerardo Virjan.