Entre Ríos en la agenda del Turismo Carretera

Pese a que aún no hay una confirmación absoluta por parte de la ACTC, comenzó a circular el supuesto calendario que tendría el Turismo Carretera y por cuarto año consecutivo, los tres autódromos de Entre Ríos están dentro del calendario.

Concepción del Uruguay, Paraná y Concordia estarán a lo largo del año en ese mismo orden. El trazado de La Histórica sería visitado en junio y el de la capital provincial en agosto, prácticamente lo mismo que ocurriera el año pasado. Solo cambiaría que los dirigentes de la capital del citrus solicitaron contar con una fecha dentro de la Copa de Oro y es por ello que la carrera sería en octubre.

En fin, a Concepción del Uruguay llegaría el TC el 25 de junio en el marco de la sexta fecha del año, en tanto que Paraná contaría con la popular categoría el 27 de agosto, en un clásico ya, como lo es la última fecha de la Etapa Regular y después de esa competencia se conocerá a los 12 pilotos que pelearán en los playoff. En tanto que Concordia tendrá a la categoría que este año cumple 80 años el 8 de octubre en el marco de la segunda carrera de los playoff.

Cabe destacar que la categoría comenzará su temporada dentro de poco más de una semana en Viedma, Río Negro, el 19 de este mes. La continuidad será el 12 de marzo en Centenario, Neuquén. La tercera es el 2 de abril en Olavarría. La cuarta fecha el 16 de abril en Toay, La Pampa. La quinta fecha el 14 de mayo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. La sexta fecha el 4 de junio en Posadas, Misiones. La séptima fecha el 25 de junio en Concepción del Uruguay. La octava fecha el 6 de agosto con los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires. La novena fecha el 27 de agosto en Paraná. La décima fecha el 10 de setiembre en San Luis. La 11ª fecha el 24 de setiembre en Rafaela. La duodécima fecha el 8 de octubre en Concordia. La 13ª fecha el 29 de octubre en Toay, La Pampa. La decimocuarta fecha el 19 de noviembre en Trelew o Comodoro Rivadavia. La 15ª fecha el 10 de diciembre en La Plata.

SIN PRESUPUESTO. No será un año fácil para el automovilismo en este 2017 teniendo en cuenta los grandes presupuestos que se necesitan por carrera para cada piloto. En los últimos días se pudo escuchar en las voces de los protagonistas que cada piloto necesita por carrera alrededor de 450.000 pesos en adelante. Con este panorama de incertidumbre, son varios los pilotos que aún no tienen la certeza de empezar la temporada, inclusive algunos de ellos ya han manifestado de que no arrancan el año e irán evaluando la situación más adelante.

De acuerdo al relevamiento realizado por Campeones, por ejemplo Mariano Altuna ya anunció que por razones presupuestarias no comenzará la temporada 2017 de Turismo Carretera. Leonel Sotro es duda para el arranque del campeonato también por un tema económico. Mathías Nolesi llegó a evaluar la alternativa de no arrancar el campeonato también por un tema netamente económico. Con gran esfuerzo el piloto de San Andrés de Giles decidió ir a Viedma.

Juan José Ebarlín señaló que todavía no tiene definido de qué forma arrancará la temporada. "Seguimos trabajando en lo presupuestario", comentó. Sebastián Diruscio regresará al Turismo Carretera después de 8 años, sin embargo en Viedma no correrá. En tanto que Leonel Pernía que se bajó en las últimas fechas del año pasado, aún sigue sin reunir el dinero para retornar a la categoría.

ACUERDO ENTRERRIANO. El acuerdo que desde fines de octubre une al Bonelli Competición con el Catalán Magni Motorsport se afianza para la temporada 2017 del Turismo Carretera. Por un lado, el equipo entrerriano seguirá atendiendo los motores de Juan Manuel Silva, el único piloto que tendrá el conjunto bonaerense en el TC. Por el otro, se anunció que tanto el chasis de Próspero como de Nicolás Bonelli contarán con el asesoramiento del plantel de mecánicos de Arrecifes.

Estos cambios, además de permitirle al Pato Silva continuar con los buenos resultados del pasado certamen, hará que los hermanos Bonelli inicien con otra expectativa el certamen, en el que buscarán por fin acceder a la Copa de Oro.