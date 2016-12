Enersa descarta que haya cortes de energía durante el verano

La semana pasada el presidente, Mauricio Macri , pidió que se consuma menos luz y advirtió: "Vamos a tener cortes". En sus declaraciones, hechas en el marco de la inauguración de las jornadas de eficiencia energética, afirmó que se hicieron "un montón de cosas que van a disminuir un poco los niveles de cortes este verano, pero las obras no se hacen de un día para otro".





Consultado sobre cómo será la situación en Entre Ríos, Alfredo Muzachiodi, titular de Enersa , señaló a UNO: "En principio no tenemos previsto cortes. La energía en la provincia ingresa del sistema nacional, pero según lo que han dicho en distintas reuniones no debería haber falta de energía en el sistema nacional. No conozco en detalle si se determinó otra cuestión, pero entiendo que el presidente Macri se refirió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)".





"Si bien no se puede garantizar el 100% que no haya cortes, ya que hay cuestiones que pueden afectar, como las climáticas, etc, en estaciones normales no se prevén interrupciones en el suministro eléctrico", aclaró Muzachiodi, y aseguró que en Entre Ríos se llevaron adelante diversas obras para garantizar el servicio. "En lo que es el transporte y la distribución de la energía eléctrica a los domicilios hemos realizado a lo largo de 2016 muchas obras para que no haya interrupciones en el suministro", sostuvo.





A su vez, indicó que en la parte de media tensión, a través de la cual se suministra la corriente eléctrica a los usuarios, se han hecho este año 1.400 obras, con una inversión 190 millones de pesos. Entre ellas, destacó la inauguración y puesta en funcionamiento este año de una nueva planta transformadora en Concepción del Uruguay, y la más reciente en Villaguay.





También recalcó una serie de mejoras en varias de las 22 plantas que componen en la actualidad el total de las estaciones transformadoras de energía en el territorio provincial, complementadas por las subestaciones.









***

Inversión









El gobierno nacional insiste que la inversión es la que evitará que haya cortes (Ver recuadro) a nivel nacional. En ese marco, vale recordar que Enersa semanas atrás difundió su plan de inversiones, a propósito de la actualización tarifaria que habrá en 2017, definida en agosto en Villaguay. En ese sentido, la empresa informó que una parte importante de los incrementos autorizados por el EPRE –para los próximos cinco años– será destinada a obras clave de infraestructura para potenciar el desarrollo eléctrico en toda el área de concesión de la distribuidora y para acompañar el crecimiento sostenido de la demanda, que en los últimos años ha sido de, aproximadamente, un 7% anual y que, como tal, se debe proyectar para los años venideros.





Entre otras obras, figuran inversiones en estaciones transformadoras y líneas de alta tensión en Colón, Gran Paraná, Uruguay Sur, Salto Grande-Concordia II, Gualeguaychú, Islas, entre otras.





La tarifa tendrá en 2017 subas progresivas que en promedio significan un 15% a partir de enero de 2017, más un 8% en marzo, y un 9% en mayo. Y posteriormente habrá adecuaciones trimestrales, por lo que el incremento tarifario podría ser aún mayor al 32% ya establecido para el primer semestre.









***

Suba de tarifas y mejoras









El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, justificó ayer la suba de las tarifas eléctricas y de gas para "tener mejor calidad de servicio", y afirmó que si se hubiera respetado el marco regulatorio habría habido inversiones en el sector.





"Si se hubiese respetado el marco regulatorio, la inversión habría estado y la calidad del servicio no se hubiese deteriorado", insistió. "Claramente -agregó- la gente no quiere pagar más por las tarifas; hoy hay gente que dice que la energía es un derecho humano y que por lo tanto no hay que pagar por ella, pero alguien lo paga, finalmente lo paga. Lo que tenemos que hacer es tratar de sincerar la necesidad de que cuando hay un subsidio le llegue a aquel que realmente lo necesita".





Sobre la situación en materia de cortes de luz, confió: "Va a empezar a verse una mejora en la calidad del servicio, algo en 2017, muy poco seguramente, pero ya con mayor notoriedad a partir del próximo verano (2017-2018)". "Queremos terminar el primer término de la administración de (Mauricio) Macri con un sistema que evidencie, verano a verano o año a año, que hay una mejora en la calidad del servicio como consecuencia de cumplir con la ley", ratificó Aranguren.













***

Consejos para uso racional









De cara a la temporada estival, Enersa recomienda a sus usuarios utilizar los artefactos eléctricos del hogar con responsabilidad: "Un consumo eficiente y responsable no solo contribuye a asegurar y mantener la continuidad del servicio eléctrico sino que, además, repercute favorablemente en el bolsillo de los usuarios.

• Regule los aparatos de aire acondicionado en 24°. Apáguelo una vez que el ambiente está refrigerado. Limpie periódicamente los filtros.

• Iluminación: evite dejar las luces encendidas si no las utiliza. Cambie en forma progresiva los focos comunes por lámparas de bajo consumo.

• Lavarropas: efectúe los lavados cuando llegue a la capacidad máxima aconsejada por el fabricante. No sobrepase la capacidad máxima establecida. Utilice el programa económico para lavar poca ropa.

• Desenchufe aquellos artefactos eléctricos que permanecen conectados a la red sin estar encendidos, ya que consumen lo que se denomina "energía en espera". Procure hacerlo, especialmente, antes de ir a dormir.









***

Detalles de la noticia





- 7% el crecimiento sostenido de la demanda de energía eléctrica en los últimos años.





- 190 millones de pesos se invirtieron este año, en unas 1.400 obras, según Enersa.