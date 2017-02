EN VIVO: La polémica por el acuerdo con el Correo domina la sesión de Diputados

Cuando todavía no se había cumplido una hora de lala oposición trajo al debate el tema del polémico acuerdo. Buena parte de las cuestiones de privilegio fueron contra el presidente Mauricio Macri.





Para el apartamiento del reglamento hacían falta los tres cuartos de la Cámara, que no se alcanzaron, pues la votación terminó con 103 votos a favor y 79 en contra. Como se esperaba, la oposición se abocó de lleno a la polémica por el acuerdo entre el Estado nacional y el Correo Argentino . Menos de una hora demoró en sacar a relucir la cuestión, y la primera en hacerlo fue la diputada Soledad Sosa, quien pidió un apartamiento del reglamento para tratar sobre tablas el proyecto sobre la "inmediata interpelación" del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro Oscar Aguad, por lo que definió "un escándalo", en referencia al acuerdo con el Correo. "Queremos denunciarlo", dijo, y comparó el hecho con los escándalos de corrupción de la anterior administración, señalando que "desde las bolsas de López a la condonación presidencial, hay un régimen político que se sirve de utilizar a las finanzas del Estado para el enriquecimiento personal".Para el apartamiento del reglamento hacían falta los tres cuartos de la Cámara, que no se alcanzaron, pues la votación terminó con 103 votos a favor y 79 en contra.





A continuación se ocupó del tema Diana Conti, quien tras aporrear al Gobierno por el caso Arribas, la emprendió también contra el macrismo por el tema del Correo, incluyendo de paso también la cuestión del decreto del blanqueo para familiares.





Las cuestiones de privilegio que siguieron tuvieron casi siempre referencias a la cuestión del Correo.

En ese marco, el diputado Felipe Solá cuestionó el convenio con el Correo, manifestándose "no sorprendido ni anonadado, sino dolido" por "cómo se puede llegar a hacer un acuerdo que refiere a una empresa que ha sido de la familia Macri, que dejó de pagar los cánones al Estado nacional, con lo que significa eso como gravedad, y que lo hizo mientras Mauricio Macri era director".





Tras detallar el recorrido judicial que tuvo la controversia judicial, consideró "una burla" que no se dieran cuenta de la situación planteada, y habló de "negligencia", y de falta de sentido común de parte del presidente. "Los bieneducados creen que pueden hacer cosas que los maleducados no pueden", dijo. Solá detalló los cuestionamientos que hizo la fiscal interviniente y se preguntó cómo los diputados radicales "no pidieron todavía la renuncia del ministro Aguad" por la falta de respuestas satisfactorias.







A su turno, la diputada Marcela Passo consideró "cuanto menos preocupante" el tema, y luego subió la vara, hablando de "situación bochornosa".







"Un acuerdo donde el Estado acepta una deuda con condiciones que son irrisorias", se quejó, y se preguntó por qué el Estado nacional acepta esas condiciones y una persona común no puede siquiera pagar una heladera en cuotas sin elevados intereses. "Estamos frente a un Gobierno que hace lo que se le antoja", se quejó, cuestionando además la violación de la Ley de Etica Pública, por haber estado el presidente "de un lado y del otro".