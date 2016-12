"En un momento pensé en renunciar a la presidencia"

Más allá de que los protagonistas en la tarde del domingo estuvieron dentro de la cancha, su figura fue una de las más solicitadas en la zona de palcos. Patronato , desde su llegada a la Primera División A del fútbol argentino –hoy se cumple un año– y con el paso de los días demuestra un mayor afianzamiento; que la categoría no le queda grande ni mucho menos. Pero ese feliz presente futbolístico contrasta con una serie de hechos protagonizados por un grupo que no saben de pasión, que mercantilizan el respaldo, el aliento. Desde hace un tiempo a esta parte una serie de hechos lamentables se repitieron en la vida institucional del Rojinegro que han puesto en vilo el orden que a rajatabla están dispuestos a sostener desde la dirigencia. Primero fueron pintadas en la fachada pidiendo renuncias, luego líquido de freno arrojado en el capó del auto del primer magistrado Santo, y lo del viernes, la gota que rebalsó el vaso: una intensa balacera echó por tierra lo que era una noche tranquila. La sucesión de hechos bochornosos y repudiables desde donde se lo mire, pusieron en estado de alerta permanente a la comisión directiva Santa. Ante la solicitud de La Cadena Entrerriana del Gol –por FM Litoral– Miguel Hollman expresó las sensaciones ante los lamentables acontecimientos: "En un momento pensé en renunciar", aseveró el presidente. "Pero creo que fue un momento de calentura", agregó.





Ni Hollman ni ninguno de los acompañantes de Comisión Directiva encuentra el motivo del comportamiento violento de un sector al que manifiesta desconocer: "Lo que pasó el viernes es algo increíble; no le encuentro explicación. No sabemos quiénes son, porqué lo hacen, qué es lo que quieren. Los dirigentes lo único que hacemos es trabajar todos los días, Repito que pensé en renunciar, pero ya más tranquilo analicé que no se puede dejar al club a la deriva y tirar a la basura lo bueno que venimos construyendo día a día para que el club siga creciendo", sostuvo.





De lo analizado en la reunión del sábado en la entidad comentó: "Hablamos de lo que pasó. Sabemos que la violencia está lamentablemente en todos los clubes. Lo que nos hace seguir es el compromiso desde el Ministerio de Gobierno, de la Policía y la Justicia de investigar la cuestión hasta que se pueda esclarecer", afirmó.





Quien desconoce el aporte permanente de Tito hacia y por Patronato, seguramente poco sabe de la historia y actualidad Santa. Además, resulta increíble que tenga que vivir con custodia en su domicilio: "Hay gente de la Policía en la cuadra en la que vivo. No me gusta, no debería ser así, pero es por una cuestión de seguridad. Ojalá todo se supere pronto", admitió.













El colegiado





Loustau, el juez del partido. Teniendo en cuenta que la semana laboral se acortará por los feriados de jueves y viernes, con premura la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los árbitros para los encuentros de la 13ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A. Para el encuentro entre Aldosivi-Patronato que se jugará el viernes desde las 17, en el José María Minella, fue designado Patricio Loustau.