En Turquía, las abuelas que cuiden de sus nietos recibirán un sueldo

El pago (de 400 liras al mes, es decir, unos 100 euros) comenzará a efectuarse a partir de febrero y afectará a 1.000 familias en una primera etapa, luego, si todo va bien, al resto del país. Aunque es una prueba piloto, ya recibió críticas por parte de algunos sectores: a simple vista pareciera que el cuidado de los niños pasa de una mano a la otra -y se retribuye monetariamente, lo cual es muy bueno-, pero las mujeres siguen siendo las responsables de la infancia (reproduce la desigualdad de género respecto de la crianza). Además la Plataforma por el Empleo y Trabajo Femenino, por ejemplo, acusa al proyecto de "excluir la oportunidad de una vida más independiente para las mujeres", criticando al Poder Ejecutivo por haber reducido el número de guarderías públicas de 497 a 56 a lo largo de los últimos ocho años.

Según Seyfettin Gürsel, profesor en la Universidad Bahçesehir de Estambul y experto en asuntos laborales, "la mayoría asegura que son sus padres o maridos quienes no les permiten trabajar" y "si una abuela tiene la capacidad (por salud, proximidad, etc.) de cuidar a sus nietos porque la madre quiere trabajar, ya lo está haciendo". De esto se deduce que la aguja del mercado laboral no cambiará demasiado con esta medida, pero veremos los resultados.