En Entre Ríos son más de 500 las personas indocumentadas

Ser un indocumentado en la Argentina es un verdadero drama. Equivale a la imposibilidad de acceder a los derechos fundamentales que le asisten a cada ciudadano, tales como la educación, un trabajo digno, la salud, solo por nombrar los más importantes. Una persona que no tiene acta de nacimiento no "existe" para los registros estatales, lo que vulnera su derecho a la identidad, generando además exclusión, discriminación y los deja en desventaja con respecto al resto de la sociedad. La problemática en Entre Ríos no reviste la gravedad que sí tiene en otros conglomerados urbanos, como provincia de Buenos Aires, y lo demuestran los números: según estadísticas elaboradas por el Registro del Estado Civil y Capacidades de las Personas, en nuestra jurisdicción, son 507 las personas con registración fuera de término, una categoría más bien técnica que alude a las personas indocumentadas.





La medición representa lo sucedido durante el último año, en el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2015 y la misma fecha de este año. Este universo poblacional que es ínfimo -el último Censo de 2010 determinó que la cantidad de habitantes en nuestra provincia era de 1.235.994 habitantes- está agrupado en dos categorías: aquellas personas que no están inscriptas, cuya edad supera los 14 años, y que necesariamente deben iniciar un trámite judicial para obtener su DNI. El mismo relevamiento reveló que representan el 20% de esas más de 500 personas que no fueron registradas. Por otro lado, se encuentran los menores de 14 años que poseen el acta de nacimiento pero que son indocumentados porque nunca iniciaron el trámite del DNI. Esta situación alcanza el 80% de los casos mencionados en este sondeo, quienes todavía están en condiciones de iniciar una gestión administrativa, que luego se remite al Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo nacional que otorga la norma legal en relación al DNI.

"El Registro Civil tiene la función más importante de todas; hasta que la persona no pasa por estas oficinas para tramitar su acta de nacimiento no puede empezar a ejercer sus derechos. No existe para el Estado. Una persona que no tiene acta de nacimiento, más allá de que independientemente tiene existencia física real, no tiene el acto jurídico que dice que esa persona es Juan Pérez. Todas las vicisitudes de las personas pasan por el Registro: cuando nace y hace el DNI, cuando hace una actualización del documento; si viaja necesita el pasaporte; cuando la persona realiza una unión convivencial o se casa, si la persona se divorcia o tiene hijos; si decide cambiar su género y luego con su muerte", detalló la directora de la repartición, Vanesa Visconti. La funcionaria, que asumió en enero de este año en reemplazo de Hernán Jorge, dijo que en materia de políticas de gobierno a la actual gestión le interesa especialmente reforzar el derecho a la identidad. De esa manera buscó hacer una reivindicación de los juicios en relación a la identidad de las personas, sobre todo aquellos enfocados en la apropiación ilegítima de niños y niñas. "Hay un gran desconocimiento en relación a la importancia del acta de nacimiento y su necesidad. Hay gente que cree que con lo que te llevás de la maternidad estás habilitado para ir al Anses, para ir a todos lados. Con eso no alcanza; eso lo único que dice es que ese niño o niña nació", aclaró. Visconti descartó que esta situación se vincule con una vulnerabilidad social o económica, sino que se explica más bien por una cuestión de desconocimiento y de falta de concientización. En este sentido asumió que parte de la responsabilidad es del Estado.

"Se busca un acceso al derecho. Y esto tiene que ver claramente con una política de los últimos 12 años. Este año la Argentina logró la vicepresidencia en el Congreso Latinoamericano de Registros Civiles, Identificación y Estadísticas Vitales (Clarciev). Además fue reconocido como el país más avanzado en cuestiones registrales, tanto en las que tienen que ver con el derecho a la identidad como en las cuestiones de género", valoró la abogada penalista.

Para reforzar el acceso a este derecho primordial en zonas desfavorables como el sur provincial o regiones de frontera, el Registro Civil provincial coordinará acciones en conjunto con la delegación entrerriana de la Secretaría de Justicia de la Nación, a cargo de Miriam Muller. "En algunas localidades, no por moda sino por costumbre, se pare en la casa, entonces se debe reforzar el acceso a las oficinas de registración", subrayó en diálogo con UNO.

Si bien es cierto que en todo momento la encargada de la repartición se basó en información oficial, tampoco descartó que existan más casos de personas que nunca fueron inscriptas al nacer en los registros civiles provinciales. "No creo que no haya más gente, hay más gente, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar: detectar a la persona que no tiene nada y traerla al Registro para hacer el trámite. La falta de registración o documentación tiene que ver con el acceso", aseguró.

Recordó que en la gestión de Gervasio Labriola se impulsó el Centro de Documentación Rápida y el cambio de DNI, así como otros fueron los ejes de acción en la etapa que tuvo como director a Hernán Jorge.





Un plan ambicioso

El Registro Civil entrerriano viene desarrollando desde mediados de año una serie de capacitaciones destinadas a delegados de los registros civiles departamentales con miras a implementar la primera etapa de un plan ambicioso y que garantizará la seguridad relativa a la documentación de los nacimientos. El 1º de enero se pondrá en vigencia el nuevo certificado de nacimiento, el cual tendrá algunas particularidades: a la constancia original no se la podrán llevar los padres, sino que la Maternidad lo remitirá directamente al Registro Civil para que el organismo pueda determinar cuántos niños realmente nacieron en cada lugar. "La maternidad, sea pública o privada, hasta el 31 de diciembre les está entregando el certificado de que nació su hijo a sus papás, para que luego puedan tramitar el DNI", planteó. Sucede que hasta ahora en la provincia los establecimientos privados de salud no brindaban esa información, pero esto cambiará a partir de una resolución del Registro Civil por la cual se crea el nuevo certificado médico de nacimiento. Y además se confeccionó un instructivo sobre cómo debe manejarse la maternidad, sumado al control que debe ejercer el Ministerio de Salud en relaciones al funcionamiento de los centros de maternidad.

Como parte de esta misma estrategia también se avanzará en reformular el sistema de registración. "Una cuestión es la digitalización, que ya se empezó a hacer con las actas de nacimiento, desde 1975 a la fecha. ¿Qué quiere decir eso? Que los libros fueron escaneados. Se llevan digitalizadas 1,3 millones de actas, en un proceso que comenzó bajo la gestión de Gervasio Labriola", asentó, y prosiguió: "En abril empezamos a pensar en que estamos en la era digital, que no puede ser que el Registro Civil, que es la oficina más importante, hoy si no contás con determinada cantidad de datos no puedas acceder a un acta". Y puso como ejemplo el hecho de tener que rastrear el acta de nacimiento de los padres del cronista de esta nota. "Vos me tenés que dar el DNI de tus padres, además de la fecha exacta y lugar de nacimiento", recalcó.

"Empezamos a trabajar en un Registro Civil digital e infomatizado, porque ideamos todos un sistema con la Dirección de Informática de la Provincia para tener todos los actos jurídicos dentro de un sistema. Cada sistema tiene un módulo, entonces cada vez que se haga la inscripción de un recién nacido ya no va a existir la demora de entre 40 y 50 minutos. Todo eso ahora se va a modificar, porque en vez de hacer todo esto a mano se va a cargar en un sistema", graficó.

Visconti explicó que una vez volcada toda la información en el acta, el oficial a cargo va a imprimir una página de prueba para que el solicitante verifique que no haya errores. "Si está todo bien se va a imprimir un acta en una máquina especial y se le va a dar la legalidad, con los sellos y las firmas. Inmediatamente se vinculan los datos informatizados del acta que te quedó con la foto que escaneaste. De esa manera tenemos un libro digital y luego un libro papel, porque una vez que lleguemos a 200 actas, o finalice el año, o lo que ocurra primero, eso se va a encuadernar y se va a derivar al Archivo General", informó.

Las autoridades estiman que con este nuevo plan se reducirán los tiempos de espera, el nivel de error, se mejorará la calidad de la escritura de la persona encargada del trámite, entre otras mejoras que se irán implementando en el tiempo.





