En marzo, los jueves serán de comedia

Esta noche y todos los jueves de marzo, Los integrantes de Litoral Stand Up Comedy se presentarán en formato de tres comediantes que irán rotando cada semana. En la función de hoy, actuarán Mateo Izza, Ignacio Koornstra y Belisario Ruiz. La cita es en Limbo Pub (Güemes y Liniers, de Paraná), a partir de las 22.





Litoral Stand Up Comedy, es un grupo de Litoral comediantes que trabaja desde 2014, con más de un centenar de funciones en Paraná, Concordia, Hasemkamp, Viale y Santa Fe. Además organiza talleres y presentaciones de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia. Entre ellos Señales de Humor (Germán Ven, Gabriel Gómez y Gustavo Valiente), Federico Simonetti (Buenos Aires), Brian Rullansky (Bs. As.) y Noelia Custodio (Bs. As.).





"Desde octubre pasado, que relanzamos el espectáculo con material nuevo, hemos venido renovando, por lo menos, parcialmente. A lo que apuntamos ahora es a profundizar un poco más, por eso surge esta idea de presentarnos de a tres e ir rotando. Cuando estamos todos, cada uno está sobre el escenario 15 minutos, y ahí uno tiene que ser más efectista, tirar chistes como piña. Acá podemos explayarnos más", señaló Belisario Ruiz a Escenario.





Además, adelantó que a lo largo del ciclo invitarán a comediantes de Santa Fe, Paraná y otras ciudades, para enriquecer la propuesta.





"El stand up, a diferencia del teatro tradicional, que es más complejo en otros aspectos, te permite ser dinámico, pensar una idea y probarla en la función siguiente. Nuestro monólogos no son algo cerrado, acabado, sino que siempre se le agrega, se le quita, se le modifica algo. Nosotros nos basamos mucho en la realidad actual, las noticias, la agenda mediática y lo que pasa en las redes sociales, entonces siempre hay algo sobre lo cual reflexionar y hacer humor", añadió. En tanto, Lisandro Riera, también integrante de Litoral Stand Up Comedy ,afirmó: "Cada presentación es distinta, porque a lo largo de la semana uno va pensando ideas nuevas para que la gente siga yendo y no se canse, que no vea ni escuche lo mismo".





En este sentido, comentaron que desde el grupo pretenden crear un espacio los jueves, un día ideal para acortar la semana: "Vemos que últimamente los miércoles y jueves suelen ser días de peña con los amigos, y por qué no, para ir en grupo a ver stand up. Tendremos promociones para grupos grandes, así que invitamos a la gente a que nos contacte por las vías habituales".





Por reservas, comunicarse vía facebook a Litoral Stand Up Comedy.