En lo que va de octubre ya hubo tres grandes cortes en el suministro de agua corriente que afectaron a amplias zonas de la ciudad. En setiembre hubo dos. Desde la comuna informaron que la mayoría fueron programados, que son preventivos para evitar en el verano esos largos períodos sin que nada salga de la canilla en una ciudad frente al río. Lo cierto es que ayer hubo instituciones educativas que debieron suspender clases y actividades tanto en la mañana como durante la tarde.





Ayer se supo que hubo inconvenientes con una válvula y el hecho produjo el corte en varios sectores de la ciudad. El problema se generó en un conducto ubicado en Almafuerte y Artigas, y las tareas de arreglo demandaron por lo menos tres horas, aunque habrá que decir que el retorno del suministro fue muy lento y eran casi las 17.30 cuando recién salía un débil hilo de agua en algunas de las zonas afectadas. También estaba previsto realizar obras complementarias.





Personal de Obras Sanitarias trabajó en esa válvula que generó inconvenientes en el microcentro, y en los barrios Paraná V, Hipódromo, Santa Lucía y otras zonas aledañas.





Además, se supo más tarde, desde la comuna colocaron una nueva válvula de 200 milímetros en calle 3 de Febrero y Almafuerte, porque lo que el suministro también se redujo en ese sector de la ciudad.





Ayer por ejemplo, la Primaria de la escuela Luján debió suspender las clases del turno mañana. Los padres se enteraron cuando llevaron a sus hijos al establecimiento y los docentes al llegar.





Por la tarde UNO se comunicó con la Secundaria y como ellos tienen grandes tanques dictaron clases, pero no realizaron las actividades previstas por la tarde que incluían Educación Física porque recién cerca de las 18 volvió el agua, aunque sin fuerzas todavía a esa hora.





Cuando no hay suministro las clases no se dan porque es importante para los estudiantes de todas las edades en general, pero mucho más cuando las actividades son de Educación Física y con calor como el de ayer, donde la máxima superó los 30° según registros.





Pero consultado por este tema, Roberto Sabbioni, titular del Centro de Integración de los Servicios Públicos, dijo a UNO: "En particular, hoy se cambiaron algunas llaves. Había necesidad de hacerlo y fue así para que en el verano no tengamos estos inconvenientes. Esto (por la tarea emprendida ayer) fue una cuestión de recaudos. Después, algunas veces nos suele pasar que se rompen caños importantes, como siempre".





Para Sabbioni el calor de estos días no tienen nada que ver con la rotura de los caños del último mes. "No son calores que afecten la producción de agua, eso está muy bien, los cortes son sectoriales y no son generales", agregó.





Pero el sábado se conoció que la Municipalidad debió reparar un caño en calles Blas Parera y Ambosetti, y para poder llevar adelante los trabajos debieron realizar cortes en el suministro de barrios como José Hernández y en zonas aledañas.





De todos modos, el primer gran corte del mes fue el viernes 13, cuando personal de la comuna debió reparar un conducto de 500 milímetros que transporta agua potable desde la Planta Potabilizadora en la zona de la escuela del Cristo, hacia el sur de la ciudad.





Entonces, las tareas se centraron en avenida Ramírez y Villaguay, y el desperfecto perjudicó a una zona del microcentro paranaense, barrios aledaños al ex Hipódromo, Paraná V, Paraná 26, Los Aromos, Santa Lucía y sectores en inmediaciones a las calles Provincias Unidas y División de los Andes. Los dos cortes de setiembre también fueron por desperfectos y afectaron a amplias zonas de la capital provincial.