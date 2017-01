En Las Cuevas, chicos y grandes bailan con orgullo entrerriano

Hace menos de un lustro que el asfalto llegó a Puerto Las Cuevas, un poblado rural situado a 35 kilómetros de Diamante. Antes, las calles eran de broza y la localidad parecía alejarse de todo cuando llovía. El lugar tiene un poco más de 1.000 habitantes. La mayoría vive de la pesca y de la caza. Los turistas, según dicen quienes viven en la zona, ayudan también en la economía regional cuando llegan en busca de naturaleza.

En el pueblo, quien se encarga de enseñar folclore y trasmitir el amor por las tradiciones en cada una de sus clases tiene solo 16 años. Se trata de Camila del Valle, quien este mes fue electa como Paisana Nacional en la 46ª Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore. A su corta edad, ya tiene dos títulos: además de profesora de folclore, también es profe de bombo. "Hoy tenemos el orgullo de tener la Paisana Nacional en la Agrupación Eulogio Acosta, de Las Cuevas. Camila es profesora de Danzas Folclóricas y reúne todas las condiciones para eso. Ella está inculcando el amor por las tradiciones a los más chiquitos y también a la gente grande, que suele ser un poco reacia para ir a bailar, pero con ella se engancharon, a pesar de su edad", contó a UNO Any Martínez de Guzmán, referente de la agrupación a la que la joven representó en la Ciudad Blanca.

Camila tiene un ballet que se llama Orgullo Entrerriano en el lugar que la vio nacer y donde vive con sus padres. Con sus integrantes van a adonde los invitan a mostrar sus talentos como bailarines. Cuando es habitual ver a los jóvenes de su edad preferir otro tipo de música para escuchar y bailar, ella se entrega a la danza que rescata los valores de sus ancestros, campo adentro. "Al principio no quería empezar porque todos mis amigos estaban en otra onda, pero mi familia tuvo mucho que ver. Comencé gracias a mis padres y me encantó", comentó a UNO la flamante Paisana Nacional.

Estudió el profesorado de Danzas Folclóricas durante siete años en el Instituto de Arte Folclórico de Victoria, con la profesora Silvia Salinas y el de Bombo cuatro más. Al principio, iba una profesora a Las Cuevas, pero con un cambio de gestión de gobierno ya no le pagaron más el pasaje y las clases quedaron truncas.

"Para ese entonces ya me había motivado mucho la alegría de cada danza, cada paso, aprender un zapateo nuevo lo es todo. Por eso seguí yendo a estudiar, aunque tuve que empezar a viajar una vez a la semana a Victoria. Como no le pagaron más el pasaje a la profesora para que pudiera seguir viniendo, muchos chicos no siguieron estudiando, ya que se les hacía difícil viajar. Mis padres hicieron todo lo posible para que yo pueda seguir yendo y tuve la hermosa oportunidad de recibirme de profesora de Danzas Folclóricas. Gracias a eso decidí tener mi propio ballet folclórico, para que aquellos que no pudieron seguir estudiando ahora tengan la oportunidad de aprender también", señaló, y agregó: "Hoy somos una linda familia, niños y niñas desde 4 años en adelante; y también hombres y mujeres. A ellos les debo mucho también. Es un grupo muy variado y hermoso".

Tal es su vocación por mostrar las danzas folclóricas, que ahora renueva su objetivo: "Siento que tengo un deber con nuestra cultura y tradición y es hacerla conocer, motivar a más personas, y me parece que haber sido elegida Paisana Nacional para mí es algo muy hermoso y me abre una puerta más para seguir llevando nuestro folclore a otras fiestas tradicionales y demás lugares. Simplemente estoy muy contenta por esta gran oportunidad", dijo a modo de conclusión.