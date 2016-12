En el parque termal de Diamante inaugurarán piletas de agua fría

En Diamante no abandonan sus pretensiones termalistas, pero todo indica que el proyecto del que tanto se habló, está lejos de concretarse. Falta una autorización de Ambiente provincial, una habilitación que reclaman. En el predio que estaba destinado a esa iniciativa, inaugurarán el viernes un complejo de piletas, y la iniciativa, al menos en las redes sociales de la ciudad, obtuvo apoyo.





Días atrás se conoció que la Municipalidad de Diamante firmó un contrato de locación del inmueble por la temporada de verano con la firma Uranga impresiones para la explotación turística del complejo de piletas en el predio termal de la localidad.





Durante diciembre, enero y febrero, una fracción de terreno de propiedad de esa comuna, ubicado dentro del predio denominado El Diamante, fue otorgado única y exclusivamente para la actividad de utilización de las piletas, cantinas y otras instalaciones de cara al turismo y al deporte.





Conocido el hecho, hubo cientos de comentarios en las redes sociales de apoyo a la iniciativa para la época estival. La propuesta tiene un nombre en inglés: Sunset Station, y los empresarios que llevarán a delante la propuesta son diamantinos.





"Es una alternativa. Todavía buscamos el permiso de explotación termal de Ambiente de la Provincia. No descartamos las termas y estos empresarios que invierten ahora tampoco lo hacen. Esto que va a inaugurar es una alternativa para las termas porque no queremos que se siga deteriorando el predio", dijo a UNO Lénico Aranda, intendente de Diamante.





La comuna arregló los baños, recuperó las cañerías de agua, mejoraron todos los espacios verdes, las veredas internas, arreglaron las piletas y las bombas de agua, los caños rotos e instalaron un nuevo tendido eléctrico. "Lo bueno es la recuperación de los espacios con las obras que ya se terminaron y habilitarán el viernes", agregó el intendente.





El costo de la entrada será de 50 pesos y en el predio harán fiestas, como algunas que ya tienen programadas para fin de año, entre otras propuestas.





Con respecto a las termas, Aranda contó que la solicitud de habilitación a Ambiente está hecha desde hace tiempo. "Nunca nos dieron respuesta, no nos responden. Cualquier inversor nos pide el permiso de impacto ambiental, si no, no lo hacen. Esta gestión no descarta a las termas, pero no podemos esperar que el tiempo pase y se deterioren las estructuras", afirmó el intendente.





El predio tiene 160 hectáreas y cuenta con espacios deportivos.









***

Iniciativa en el pulmón verde









En el predio donde ahora funcionará el complejo de piletas de Diamante hay proyectado un cartódromo, cuentan con una cancha de footgolf de 10 hectáreas, una cancha de hockey y una de rugby. Días atrás se desarrolló una competencia de airsoft que juntó a más de 300 personas.

Según Lénico Aranda, intendente de la localidad, el vecino de Diamante quedó embalado con la propuesta de las termas, pero ahora deben ser precavidos en los anuncios. "Apostamos a inversores de Diamante. Todo lo que se hizo ahora en el predio fue con mano de obra local, desde el proyecto hasta la última maceta. Por eso tuvo buena acogida", dijo.

El predio tiene un circuito aeróbico de 2.800 metros y plantados más de 100 arboles.