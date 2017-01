En Buenos Aires, mujeres y hombres, también marcharon contra Trump

Un grupo mujeres y algunos hombres se manifestaron ante la embajada de Estado Unidos en repudio al nuevo presidente de los Estados Unidos y sus expresiones descalificadoras contra el género femenino.





Embed In New York City, the flood of demonstrators are putting car traffic at a standstill Protesters in the United States and around the world are joining marches Saturday to raise awareness of women's rights and other civil rights they fear could be under threat with Donald Trump's presidency. ( via @aboisture) #donaldtrump #womensmarch #newyorkcity Una foto publicada por CNN (@cnn) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 11:50 PST





La capital argentina se sumó a las decenas de miles de personas que se manifestaron en todo el mundo con la presencia de ciudadanos argentinos y norteamericanos con carteles que expresan: "Not my president" (No es mi presidente); "Love trumps hate" (el amor vence al odio).









Además, alguno vinculaba a Trump con el presidente Mauricio Macri, y criticaban a ambos.





Otras ciudades de Europa también se sumaron a la marcha. En Londres, la mayoría de los manifestantes eran mujeres, aunque también había hombres y niños, y desfilaron desde la embajada de Estados Unidos hasta Trafalgar Square.





En París, al menos 2.000 personas se concentraron cerca de la Torre Eiffel con pancartas en las que se leía "Libertad, igualdad, hermandad", en referencia al lema nacional de Francia.





En Barcelona, Roma, Ámsterdam y Ginebra también se llevaron a cabo manifestaciones contra los degradantes comentarios de Trump sobre las mujeres.





En Budapest, 400 personas se solidarizaron con los manifestantes de Washington, algunas con pancartas contra la construcción del muro que Trump quiere levantar en la frontera con México.





En Berlín, cientos de personas se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos, coreando lemas a favor de los migrantes, en un país que dio la bienvenida a cerca de un millón de personas que huían de la guerra y la pobreza en 2015.





Por otro lado, en Johannesburgo, Sudáfrica, donde los manifestantes enarbolaban pancartas donde se leía "La vida de los negros importa". En Australia, varios miles de personas salieron a las calles de Sídney y Melbourne.





En Nueva Zelanda, cientos de manifestantes se concentraron en la capital, Wellington, y en Auckland.