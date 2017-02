En AFA ganó el proyecto que nunca existió

Increíble, pero real, lo que sucedió en la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) donde el mejor proyecto para formar a los juveniles de la Selección fue el que no existió. ¡Vergonzoso! A mediados de 2016 la Comisión Normalizadora, que supuestamente se conformó para regularizar la situación de la entidad, decidió formar un Consejo de Notables que evaluaría proyectos para elegir los cuerpos técnicos íntegros en cada una de las divisiones: Sub 23 olímpica, Sub 20, Sub 17 y Sub 15.