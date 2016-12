El Verde viene bien entonado

Federico Marín, el capitán del Club Estudiantes Concordia fue la figura del partido en la victoria ante Quimsa de Santiago del Estero por 100-77, en el marco de una nueva presentación por la segunda fase de la Liga Nacional. Marín convirtió 22 puntos, bajó 6 rebotes y dio 4 asistencias en los 33’minutos que le tocó jugar.





Luego del triunfo ante los santiagueños, el capitán dijo que “fue una gran victoria para cerrar esta gira de local y nos pone contentos porque es una motivación más para ir de visitante y poder cerrar esta Fase Nacional, antes del receso, de una gran manera”.





Haciendo un pequeño análisis del encuentro, el jugador del Verde comentó: “Por momentos el partido fue chato y cometimos errores los dos, mientras que nosotros dábamos ventajas defensivas, pero después lo pudimos hablar y salimos con otra cabeza, teniendo una mejor comunicación y una agresividad más grande, sumado al empuje de la gente que nos llevó a sacar una diferencia que luego la supimos mantener”.





Para Marín: “Estudiantes es un equipo que está sabiendo tener paciencia y sabe salir adelante en momentos malos sin desesperarnos, además mantuvimos la calma y en los minutos finales supimos ajustar la defensa, correr y jugar para el que mejor estaba”.





echagüe, en junÍn. El Atlético Echagüe club empezará a despedir el año, cuando desde hoy afronte sus últimos tres partidos, todos en condición de visitante. El primero será esta noche, cuando desde las 21.30 se mida en Junín ante Argentinos. Luego quedarán Ferro y Obras, entre el viernes y domingo. Es sabido que el presente del AEC no es para nada bueno, hace 17 partidos que no gana y ostenta el peor récord de toda la competencia (3-17). Según informó Echagüe ayer, la AdC comunicó al club la habilitación provisoria hasta el 22 de diciembre de Ignacio Barsanti como DT y Albornoz como AT, prorrogando el plazo anteriormente otorgado, mientras se tramita la habilitación definitiva de ambos.





Por otra parte, para hoy están previstos tres juegos más: a las 20, Boca-Libertad, a las 22, Regatas-San Lorenzo e Instituto-Hispano Americano.