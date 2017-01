El triste presente de Omar Narváez: lo que hace para poder sobrevivir

Omar Narváez, multicampeón en las categorías mosca y supermosca, con once defensas exitosas en su haber, está pensando seriamente en retirarse del boxeo, a pesar de que tiene pautada una pelea importante para el 4 de marzo en Nueva York contra Manny Rodríguez. Pero el Huracán no está pasando por su mejor momento económico y por eso se dedica a criar perros de raza para sobrevivir.

"Yo no puedo estar yendo a pelear a Nueva York el 4 de marzo con Manny Rodríguez y no comer como debo, no suplementarme como se debe y no tener una buena recuperación", aseguró el deportista.

Mientras analiza el retiro definitivo del boxeo, Omar Narváez realiza otra actividad que promociona en Facebook y que le sirve como sustento económico para su familia: cría perros de raza y los vende a través de su cuenta de la red social.

"Lo vengo pensando desde hace un tiempito porque no dan los números para que yo pueda mantenerme en este nivel, dado que los costos para un entrenamiento de alto rendimiento son muy grandes. Lo estamos analizando, lo hablo mucho con mi familia y la gente de confianza que está alrededor mío. No quiero la plata para mí, sino para mantenerme en un buen nivel y poder seguir peleando", contó el chubutense en diálogo con FM Tiempo, respectó a su drama financiero.

"Para subir al ring, ir a cobrar y bajar con los números en cero prefiero hacer otra cosa. Necesito vivir, mis hijos tienen que estar mejor y tengo que ir pensando lo que tengo que hacer", agregó Narváez, quien además sostuvo que al no recibir una ayuda importante para la preparación eso lo "desmotiva" porque se avecina "una pelea sumamente importante".

No puedo estar haciendo guantes con chicos que recién debutan. Se supone que yo, al ser campeón del mundo y buscar un tercer título mundial, tengo que trabajar con gente que me exija todo el tiempo", aseguró Omar Narváez, quien además de contar que el dinero que recibió como adelanto para esta pelea "ya me lo gasté".