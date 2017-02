El Top Race espera por el trazado de Paraná

El Top Race se apresta para comenzar la temporada y una vez más el circuito elegido para la primera fecha será en Paraná. Al igual que el año pasado el circuito del Club de Volantes Entrerrianos servirá para el inicio del año, previsto para el 26 de este mes.





A diferencia de años anteriores, dentro del calendario no estarán los demás circuitos de la provincia, ya sea Concordia y Concepción del Uruguay. No obstante, esto no significa que no se presenten porque muchas veces los calendarios varían a lo largo del año y está la posibilidad latente para que la categoría se presente nuevamente en tierras entrerrianas.





A 18 días del arranque de la temporada 2017 del Top Race, la categoría publicó el calendario definitivo de todo el año. Hubo algunas modificaciones del primero que se conoció, ya que el mayor inconveniente radicaba en una superposición de fechas con el Súper TC2000, categoría con la que comparten varios pilotos.





En la primera que sucedía esto era en la cuarta cita de la categoría espectáculo que se iba a realizar el 7 de mayo. Esta se pasó para el 30 del mismo mes.





Por su parte la 11ª fecha del calendario estaba estipulada para el 5 de noviembre, pero se modificó para que realice el 12 de noviembre. En tanto que el coronación iba a realizarse el 26 de noviembre y se corrió al 3 de diciembre.





El otro cambio fue entre escenarios la segunda fecha se iba a llevar a cabo en General Roca y la anteúltima en la localidad de Río Cuarto. Sin embargo, se decidió enrocar los circuitos. Los motivos son parecidos a los anteriores.





El Súper TC2000 tiene programada su visita a la ciudad rionegrina para mayo por ende apenas iba a haber un mes y medio de diferencia entre una categoría y la otra.





En tanto, la más tecnológica hará su coronación en el trazado ubicado en la ciudad de Alta Gracia y con muy poca diferencia el Top Race también iba a visitar la provincia de Córdoba, más precisamente a Río Cuarto. Por ese motivo se hizo la modificación. Lo cual ayuda a la comunión entre categorías.





Calendario. El 26 de febrero en Paraná. El 19 de marzo en Rio Cuarto. El 9 de abril en Resistencia. El 30 de abril en San Juan. El 28 de mayo en Buenos Aires. El 18 de junio en Salta. El 23 de julio en Termas de Río Hondo. El 20 de agosto en Oberá. El 17 de setiembre en Rosario. El 15 de octubre en 9 de Julio. El 12 de noviembre en General Roca. El 3 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.