El sóftbol no merecía esto

El Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer las ternas que participarán de la elección de los premios Olimpia de Plata en 40 disciplinas, entre quienes surgirá el Deportista del Año, que recibirá el codiciado Olimpia de Oro. La entrega se llevará a cabo el martes 20 en el Salón Dorado de Parque Norte de Capital Federal. Pero la mala noticias es que el sóftbol no fue incluido, como pasó en 2009. Aunque no hay una confirmación oficial de la razón de porqué el deporte del bate quedó afuera, sus seguidores se encuentran molestos por no estar y con justa razón. Es que el sóftbol viene en un notable crecimiento en el país y actualmente es el número 3 del mundo en varones y sigue en crecimiento.