El silencio de los "inocentes"

En la última reunión secreta del Superior Tribunal de Justicia los vocales decidieron llamarse a silencio. O sea, no contestar las denuncias públicas realizadas por su compañero de trabajo, el doctor Carlos Chiara Díaz, al que hasta hace poco le firmaban sin chistar los viáticos para que pudiese viajar a Buenos Aires. El escueto comunicado dice: "... considerando las publicaciones efectuadas en relación a las manifestaciones realizadas por el Vocal Dr. Carlos Chiara Díaz que involucran a Vocales de este cuerpo, resolvió comunicar que no hará declaraciones sobre el tema, con el fin de no interferir con el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ni con la defensa del Vocal investigado. Una vez finalizado este proceso se harán públicas las aclaraciones institucionales o personales que se estimen convenientes". O sea que los ciudadanos tendremos que esperar hasta que finalice la investigación o hasta el brindis de fin de año que se hace en diciembre con periodistas. Ahí el STJ quiere mostrar la obra de ampliación que realizó con fondos propios, pero me imagino que todos irán a preguntar sobre las denuncias de Chiara Díaz.

Chiara Díaz, el hombre de la voz ronca por la docencia, ha contado en los últimos días tantos delitos cometidos por sus pares que será difícil volver a creer en los integrantes del máximo órgano de justicia de Entre Ríos. En Tribunales me comentó ayer un funcionario que los vocales no van a decir nada para tratar de salir lo menos sucios posible del enchastre que ya hizo Chiara Díaz, quien tendría más cosas para contar y que serían peores e involucrarían a Pañeda, Smaldone, Medina de Rizzo y Salduna. Se dice que en la segunda tanda Mizawak y Castrillón quedarían al margen, al igual que Carlomagno. De Carubia no dirá absolutamente nada.

En el STJ estarían esperando la intervención del gobernador Gustavo Bordet. No lo pueden obligar a actuar, pero igual aguardan que sienta algo de presión y se reúna con los legisladores para pedirle que bajen un cambio. Bajen un cambio o no, la credibilidad de los jueces del STJ está quebrada. Hay abogados en los pasillos de Tribunales que están preocupados, pero no se animan a hablar. Dicen que no es el momento. Sin embargo, todos creen que algo tienen que hacer a nivel institucional porque no puede quedar en la nada lo que está sucediendo. Alguien debe aclarar lo de los viáticos, lo del vocal exaltado, las "ayuditas" en alguna licitación y otras cosas más. El STJ se llamó a silencio. En los juicios siempre se le aclara al acusado, o imputado como le llaman ahora, que ese silencio no será tomado en su contra, pero siempre queda la sensación de que no es así.