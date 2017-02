El Servicio Penitenciario de Jujuy negó cualquier intento de agresión a Milagro Sala

"Sala no fue agredida por nadie; las mujeres no tuvieron contacto, y ella tampoco protagonizó un intento de suicidio", enfatizó el jefe penitenciario provincial.



Fuente Télam

El jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, inspector Víctor Morales, negó hoy que Milagro Sala haya sido atacada por otra interna en el penal en el que está detenida, la Unidad de Mujeres Número 3 de Alto Comedero, y desmintió versiones que indicaron que la líder de la organización Túpac Amaru hubiera querido atentar contra su vida. Morales, en un comunicado, indicó que, "si bien es cierto que hubo quejas de parte de una interna por el uso de unos lugares de esparcimiento" del penal, "no existió ningún tipo de pelea ni de agresión física hacia la persona de Sala, ni de ésta hacia otra interna".Asimismo aclaró que "las quejas cruzadas de ambas internas" se conocieron el miércoles, y que esa situación "hizo que desde el Servicio Penitenciario se dispusiera la inmediata atención de Sala por parte de su psicóloga, quien procedió a contenerla, como habitualmente ocurre en estos casos".