El Pingüi estuvo frío en un partido muy caliente

De un tiempo a esta parte cada confrontación entre Atlético Neuquén y Sportivo Urquiza genera expectativa y se ve rodeada por una serie de condimentos que hacen que no sea un partido más. Ayer, con una aceptable concurrencia de público se enfrentaron en el marco de la 5ª fecha –penúltima de la primera ronda clasificatoria– del Zona 2 Región Litoral Sur del Torneo Federal C. El triunfo fue para el Pingüi, que en su casa se impuso por 2 a 0 con tantos de Nicolás Musso –de penal– y César Goncebat. Con su éxito el elenco del sur de la capital entrerriana llegó a ocho unidades en la tabla de posiciones y se sitúa como escolta de Palermo cuando queda un capítulo por disputar en el que recibirá a Atlético Valle María. En el entretiempo, hubo incidentes en los cuales un particular agredió al entrenador local Pablo Comas quien radicó la correspondiente denuncia en la comisaría 13ª.

Por la paridad reinante entre los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol , el duelo tenía el carácter de decisivo y así salieron a jugarlo de un lado y del otro. Parafraseando al Cholo Simeone se jugaba "con los dientes apretados". Después de los primeros movimientos marcados por una extrema paridad, fue el Pingüi el que comenzó a prevalecer en la mitad de la cancha, merced al buen trabajo de recuperación y distribución de Sebastián Arbitelli. A través de la presión de sus hombres más adelantados, le dificultaba la salida a un rival que se veía complicado y que apuntaba a sostener el orden defensivo para evitar el padecimiento de sobresaltos.

Un disparo de Juan Bautista Comas apenas desviado había sido la opción más clara del dueño de casa, cuando César Goncebat con la posición ganada dentro del área extendió innecesariamente su brazo e impactó sobre el rostro de Musso. Daniel Zamora –no redondeó una buena labor, aunque no tuvo colaboración en los jugadores–, marcó el correspondiente penal y amonestó al defensor visitante cuando correspondía una roja directa. El citado Musso transformó la pena máxima en el 1 a 0.

Sin sobrarle ideas, la V intentó adelantarse en el terreno. Un cabezazo desviado de Goncebat después de una pelota detenida fue su primera posibilidad en ataque cerca de la media hora. A poco del intervalo una buena proyección de Fabricio Sibulofsky derivó en una conexión de Maximiliano Villagra que se fue cerca de un parante. El local tuvo en un remate de media distancia de Arbitelli y en un golpe de cabeza de Juan Manuel Lazzaneo la opción del segundo.

Tras el pitazo de Zamora que mandaba a los protagonistas al descanso llegaron los lamentables disturbios –ver recuadro–.

Sin Blanco, que se anotició de su expulsión cuando regresaba para la segunda parte– y con Daniel Jara en lugar del uruguayo Hernández, Sportivo se lanzó al ataque. Encerró a su adversario por un breve lapso y lo complicó con una sucesión de pelotas cuzadas. En la primera ocasión que el Aurirrojo logró salir del asedio, Jambao Comas envió un centro que se desvió en Goncebat y descolocó a Roque Vallejos para transformarse en el 2 a 0.

Con la ventaja en el tanteador y un hombre de más, el Pingüi fue inteligente. Hizo circular la pelota ante un oponente que ofreció como resistencia su vergüenza deportiva. Que no encontró soluciones con los que estaban en cancha y tampoco con los cambios que introdujo Gustavo Romero. Entender la superioridad de quien estaba enfrente puede considerarse su mayor virtud. Vallejos fue su principal figura y por tres espléndidas tapadas del golero ante Lazzaneo evitaron la goleada.

Atlético Neuquén ganó y se acomodó en la tabla. Su clasificación depende de si mismo y buscará certificarla cuando reciba el fin de semana a Atlético Valle María.