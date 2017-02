El periodista Mario Wainfeld presenta hoy su libro en Paraná

El columnista político de Página/12, Mario Wainfeld visita hoy la capital de la provincia para presentar su último libro Kirchner, el tipo que supo, un trabajo que surge del "diálogo franco, de militante a militante, de periodista a presidente", según el propio autor. El encuentro tendrá lugar esta noche a las 20.30 en el centro cultural y de convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).





"Néstor Kirchner fue un animal político descomunal y complejo, que marcó un antes y un después en la historia argentina tanto para los partidarios como para los detractores. Mario Wainfeld se mete en la cabeza de ese hombre para reconstruir, como nadie lo hizo hasta ahora, la forma en que se gestó el proyecto kirchnerista y el camino recorrido hasta el presente", anticipa la editorial del libro, Siglo XXI.





"Kirchner devaneó sobre el peronismo, salió y volvió a entrar. Sus zigzagueos me llamaron la atención; algunos zigs me complacieron más que otros zags. El afán del presidente peronista por salirse del peronismo, por reconvertirlo, por desbordarlo, siempre me fascinó (...) Nunca entreví que moriría envuelto en un fervor popular como el que rodeó a Perón y a Evita. Intuyo que él tampoco se entretuvo en hipótesis tan fúnebres", sostiene Wainfeld.





Según el propio autor "la propuesta a quien lea estas líneas, nuestro contrato, es hablar de políticas públicas, de realizaciones, de fracasos, de rumbos, de lo que puede la voluntad, de sus límites".





La cita propone recorrer las páginas del último libro de Wainfeld, lo que implica desandar la obra de Néstor Kirchner, como presidente y el corto tiempo que ejerció la diputación. Sus discusiones con su entorno, con el peronismo, con la oposición, la cocina de sus decisiones.





Respecto de su rol como periodista, Wainfeld destaca "siempre sincero que no soy neutral, lo cual no me libera de trabajar los temas con rigor y trabajo profesional" y casi como un adelanto del contenido, el autor dijo "creo que Kirchner cuando terminó su presidencia redondeó la mejor presidencia luego de Juan Perón".





Entiende que Kirchner "siempre fue un peronista que trató de transgredir las fronteras del peronismo, a veces le fue bien, otras muy mal" aunque reconoce que "el FPV no cultivó mucho la concertación, Kirchner quiso ampliarlo".





Si bien aparecen datos del período posterior con Cristina Fernández en el poder, comenta que "el libro trata específicamente sobre la acción política de Néstor Kirchner, termina en el sepelio de Néstor".













El autor













Mario Wainfeld es un periodista, abogado, docente universitario, escritor e intelectual argentino. Entre 1989 y 1990 fue asesor de la Secretaría de Cultura y dirigió el Programa Cultural de Barrios de la Municipalidad de Buenos Aires.





Desde 1997 hasta 2004 fue jefe de la sección Política del diario Página/12. Actualmente es columnista político de ese medio.





En el año 2016 publicó su primer libro titulado Kirchner, el tipo que supo (Siglo XXI Editores), que según sus declaraciones, comenzó a escribirlo el día de la muerte del expresidente. En la actualidad conduce Gente de a pie por Radio Nacional.