El oficialismo de diputados busca convertir en ley el proyecto sobre ART

Sin embargo, para la sesión especial prevista para las 11, no se descarta, que se pueda entremezclar el tema del contrato entre el Estado y el Correo Argentino , cuestionado por la mayoría del arco opositor.





Cambiemos llega al recinto con un dictamen de mayoría merced al apoyo de sus habituales aliados y del bloque Justicialista, de parte del Frente Renovador, del Frente santiagueño, del sindicalista Omar Plaini y del peronismo misionero, que lo hizo en disidencia parcial.





En contra del proyecto, expondrán sus argumentos los autores de los cuatro dictámenes de mayoría: el del Frente para la Victoria-PJ; el del camporista Jorge Barreto; el de la Izquierda y el que unió a Margarita Stolbizer y a los massistas facundo Moyano y Jorge Taboada.





El debate del lunes en el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda dejó en evidencia las diferencias internas expresadas por los posicionamientos divergentes en sectores como el Frente Renovador, el Frente para la Victoria-PJ y los diputados de extracción sindical.





Esas divisiones volverán a quedar expuestas nuevamente este miércoles, cuando se sucedan los discursos en el recinto, previo a la votación de la iniciativa.





La principal objeción de los opositores al proyecto es que en lugar de apuntar a la prevención de accidentes laborales, se focaliza en las consecuencias, y obstaculiza el acceso del trabajador a la Justicia, obligándolo a pasar por la resolución de las comisiones médicas.





El proyecto aprobado con amplia mayoría en el Senado reduce de doce a seis meses el plazo para que el comisionado consultivo del sistema de ART acuerde una nueva ley de Prevención de Riesgos del Trabajo.





Se fija también la compensación automática de parte de las aseguradoras a las obras sociales por la atención de los trabajadores accidentados, además de la imposición de sanciones a las ART que no cumplan con ese requisito.





El texto dice que ante una demora injustificada de parte de las comisiones médicas que deben expedirse, cumplido un plazo de sesenta días hábiles administrativos, los trabajadores quedarán habilitados automáticamente a recurrir a la instancia judicial.





Sobre el cálculo del ingreso base, el proyecto establece que se tomará como referencia el último salario percibido por el trabajador, siempre que signifique un monto mayor que el promedio de sus cuatro últimos salarios.













Fuente: Télam

Además, los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores que no contrataron a una ART, no estarán obligados a la instancia previa ante las comisiones médicas.