El novio de Charlotte Caniggia se descontroló al aire

Asomó como el escándalo más resonantes de la primera semana en Villa Carlos Paz y la historia promete tener varios capítulos por el perfil de los protagonistas.

Loan, el novio de Charlotte Caniggia y quien tuvo un incidente con "El Polaco" durante una fiesta en la casa del abogado Fernando Burlando, irrumpió furioso en un móvil de Infama.

"Están metiendo cosas que no son ciertas. No me agarré a las piñas con El Polaco, solo intercambiamos palabras", señaló un enfurecido Loan, que interrumpió una entrevista con el hombre que separó al cantante con el mediático.







Precisamente, el "Oso", custodio de Burlando señaló que "vi falsos movimientos y me acerqué. Tuve que intervenir para que la cosas no pase a más".



"Me están haciendo quedar como el violento y no lo soy. Solo quería cuidar a Charlotte porque estaba tomando mucho", manifestó el joven.