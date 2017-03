A través de las redes sociales, Gustavo Cordera realizó un extenso descargo tras sus nuevas, y polémicas, declaraciones sobre las mujeres y la violación.





Luego de haber sido repudiado el año pasado por su frase donde aseguraba que "hay mujeres que necesitan ser violadas", y a pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el cantante se refirió al tema durante un show en Uruguay, y dijo: "(La frase) no la digo yo, la dicen los psicólogos que aseguran que hay mujeres que tienen la fantasía de ser violadas para llegar a un orgasmo".





Y justificó: "No es algo que surge de mí sino que lo dicen Freud, Lacan y demás. Las Cincuenta sombras de Grey lo dicen: que hay mujeres que tienen la fantasía de la violación para llegar a un orgasmo".





Tras estas nuevas declaraciones, se vino el repudio masivo del público. Otra vez. Tras la lluvia de mensajes, el cantante decidió hacer un descargo desde su canal de YouTube. "No puedo más. Me siento con dolor en el pecho, angustiado, acorralado y pisoteado", arrancó diciendo Cordera.

Y siguió: "Yo sé que a mí tal vez no me convenga hablar. Mucha gente que me quiere y respeta me pide que me calle. Hace siete meses que estoy callado y la verdad, no puedo más. Quiero compartirles lo que pasó el fin de semana pasado, en un festival de Uruguay. Hicimos un concierto hermoso y, abriéndome, un poco para que empiecen a volver los medios, quise depositar mi confianza una vez más en los medios, después de todo lo que sucedió. Me puso contento que los medios uruguayos respetaron lo que dije, lo que sucedió. El País tituló 'Un pacto para volver a vivir', y parece que el viento se lo quiere llevar, como todas las noticias".





Además, culpó a los medios por el repudio recibido: "¿Qué están buscando? ¿Hacerme daño? Ya recibí una condena social tremenda, nos quedamos sin trabajo. Mi familia sintió vergüenza y humillación".





Y agregó: "La gente que nos sigue se vio obligada a defendernos, y yo quiero liberar a la gente de ese dolor. Les pido por favor que paren, basta. No puedo más. No sé qué hacer más que compartir con ustedes. No me estoy defendiendo. Ya no puedo defenderme, me rindo, estoy rendido. Ya pedí disculpas. Si es necesario, lo vuelvo a hacer. Necesito volver a tocar, a vivir, sanar este dolor. No vine al mundo para generar más dolor. Creo en las canciones, siempre creí en mis intenciones para que la gente alivie su dolor. No puedo más. Me entrego, me rindo. Basta muchachos, basta".