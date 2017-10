Un pedazo de Rusia a pocos kilómetros de Entre Ríos

Está ubicada frente a Campichuelo, a pocos kilómetros de Concepción del Uruguay, sobre la costa uruguaya y en la zona de San Javier. Se llama Colonia Ofir, y es un espacio donde el tiempo parece haberse detenido hace más de un siglo. Si bien los más jóvenes están incursionando en aspectos necesarios que demandan un mínimo de tecnología para relacionarse con el resto de la comunidad, el idioma, la vestimenta, la religión, la educación y las tradiciones están atadas siglos atrás. Hablan eslavo antiguo, una lengua que ni siquiera se usa ya en Rusia, y practican los ritos de la antigua Iglesia Ortodoxa Rusa que ha cambiado durante todo este tiempo, pero ellos siguen guardando su fe tal cual se profesaba hace siglos.





Un informe de la periodista Ilana Bresker, de la agencia rusa Sputnik, puso luz sobre este espacio desconocido pero muy cercano para esta zona de la provincia de Entre Ríos.

Barbas largas, camisas del estilo del siglo XIX enfajadas por la cintura y sarafanes, los vestidos tradicionales rusos hasta los pies, forman parte de la realidad que viven hoy en día en una pequeña colonia en el oeste de Uruguay los llamados viejos creyentes de la Iglesia ortodoxa rusa que guardan su fe durante siglos y siguen celosamente las antiguas costumbres de sus antepasados, remarca Bresker.





Los integrantes de colonia Ofir ubicada en el departamento de Río Negro a orillas del río Uruguay viven en su propio mundo sin televisión ni computadoras, se comunican en el idioma eslavo antiguo que ya no se usa en Rusia moderna y se dedican a agricultura, ganadería y pesca. Los miembros de esta comunidad inusual y bastante aislada habitualmente no hablan con turistas y periodistas, no permiten sacar fotos de ellos o sus viviendas y casi siempre se encierran en sus casas si saben que personas ajenas están visitando.