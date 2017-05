René Higuita pidió la libertad de "Higui", la mujer presa por matar a un hombre que intentó violarla

Embed Conozca la historia de esta chica , que se encuentra en prision injustamente. https://t.co/xiQJxtXggr. pic.twitter.com/sQybd0Xr9d — Rene Higuita (@higuitarene) 17 de mayo de 2017



Mientras las otras nueve personas le pegaban patadas en el cuerpo y en la cara, la mujer sacó de su corpiño un cuchillo para defenderse e hirió de muerte a Cristian Rubén Espósito, tras lo cual la policía llegó al lugar, la encontró casi inconsciente en el piso y se la llevó detenida.



La abogada de De Jesús, Raquel Hermida Leyenda, denunció varias irregularidades en torno a la causa como la cadena de custodia de la ropa que la mujer tenía puesta el día del hecho. "No sabemos si había en esas prendas ADN o algo que nos hubiera confirmado lo que dijo Higui en la indagatoria", señaló la letrada en declaraciones a la prensa, en referencia a la legítima defensa.

El ex arquero colombiano René Higuita se pronunció a favor del pedido de libertad de "Higui", la mujer que está presa desde octubre del año pasado cuando mató a un hombre que quiso violarla mientras un grupo la agredía por ser lesbiana en la localidad bonaerense de Bella Vista, y aseguró que "no es posible que en este siglo esté sucediendo algo así"."Hay que respetar a las mujeres y las diferencias", sostuvo Higuita.El "loco", denominado así por su arriesgado estilo a la hora de proteger el arco, defendió con la misma pasión la causa de Eva Analía de Jesús, conocida como "Higui" por su fanatismo por el ex futbolista, historia a la que llegó "a través de amigos y familiares", según explicó en una entrevista telefónica con Télam."Hoy en día es muy fácil saber lo que pasa en las distintas partes del mundo, estamos todos conectados con las redes sociales. Esta historia que, por lo que me cuentan trascendió por los organismos de Derechos Humanos y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, más que por los medios clásicos de comunicación llegó a amigos, familiares, hinchas, se fue haciendo una cadena", señaló Higuita.Para el ex ídolo del fútbol colombiano, "lo que vive esta mujer no es algo que le incumbe a una persona, a una familia, ni a un país, es algo que nos incumbe a todos; por eso es importante que, estemos donde estemos nos preocupemos y desde nuestro lugar apoyemos la causa. No es posible que en este siglo este sucediendo algo así".Tras enterarse que Higui era fanática suya, el deportista sintió que este hecho lo tocaba "de cerca" y luego de leer lo sucedido consideró que "lo mínimo que podía hacer era pronunciarme por su liberación"."No es que esté de acuerdo con la justicia por mano propia, pero creo que ella tenía la necesidad de defenderse tras el brutal ataque no de uno, sino de varios hombres, y estoy convencido de que de no hacerlo, la víctima hubiera sido ella", sentenció Higuita, quien posteó en su cuenta de Twitter una foto con el cartel #LibertadAhigui y una imagen de la mujer detenida abrazada a una pelota de fútbol.