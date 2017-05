"Pepe" Mujica convocó a América Latina: "Si no nos unimos, somos boleta"

El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica afirmó que Latinoamérica es "rica en recursos naturales" pero aún así mantiene una "deuda social" que es necesario reparar "si nos unimos, porque, de lo contrario, somos boleta".El ex mandatario, conocido popularmente por su manera despojada y coloquial de expresarse, participó esta mañana de una charla en la sala ATE-Casa España, organizada por Apyme, pero antes conversó con los periodistas acerca de la situación en el continente y particularmente de la crisis en Venezuela.Señaló al respecto que "el problema no se resuelve por arte de magia, y si no llegan a un acuerdo van a llegar a lo peor", y acotó: "que se vaya (el presidente, Nicolás) Maduro no es la solución tampoco".Remarcó que uno de los principales problemas del país caribeño es que no produce alimentos, "ya que se acostumbraron a vivir de lo que generaba el petróleo, y eso se resuelve trabajando la tierra".También puso el acento en los hechos de violencia cotidianos, que en los últimos 40 días causaron 43 muertos en distintas circunstancias."La gente les patea (protesta) y se les va la mano, yo no soy partidario de los presos políticos; no hay negociaciones, no atemperan... están todos locos... nadie habla, nadie razona, todos los días hacen manifestaciones, pero hay que laburar", sentenció."¿Cómo sostenés la olla si no trabajás?, es como una actitud deportiva de las manifestaciones, de la represión, que genera para los dos lados graves pérdidas. Esto puede terminar en una intervención 'gringa', porque ellos se creen que son el veredicto de la democracia", indicó.En cuanto a la situación regional, insistió en que "si bien somos ricos en recursos naturales, tenemos una deuda social, nuestra inteligencia desperdigada y el único recurso inagotable es el conocimiento, pero en nuestras universidades ni se mira, no se coordina una masa crítica y a la integración hay que construirla", acotó.Preguntado sobre la actualidad en la Argentina, expresó que "la gran virtud de ustedes, es su mayor defecto. Es muy rica... demasiado rica. Meten un cosechazo de soja y salen de la crìsis. Lo que pasa es que tuvieron muchas volteretas históricas"."La Argentina no es un país más para los uruguayos, es la vidriera grande adonde miramos la peripecia humana y el refugio natural cuando disparamos de Uruguay. Si a Brasil y Argentina les va fenómeno, a nosotros también y cuando se resfría la Argentina, nosotros nos engripamos", aseveró."Siento temor por la historia, por el endeudamiento, porque algún día hay que pagar y ahí viene el ajuste, esa película ya la vi muchas veces. No deben desembocar en confrontaciones abiertas, Se pueden tener muchas diferencias, pero que la sociedad no pierda la tolerancia, la convivencia", expresó."Eso significa que hay que tener política, y política es negociar. Y negociar es aprender a ceder para la conveniencia colectiva. Nadie tiene la verdad absoluta", consignó, y afirmó: "¿Qué va a estar fundida la Argentina?...es un país muy rico".Finalmente, Mujica destacó que "en el mundo, las principales potencias invierten en comprar conocimiento. Así lo hacen China, Japón, Estados Unidos. Ellos saben adonde va el mundo. Los latinoamericanos debemos unirnos, ser propietarios de conocimiento y no usar el de otros. Necesitamos vertebrar la inteligencia de nuestros países, para que trabajen para si mismos y no para las multinacionales"."Eso necesita voluntad política, gobiernos que se pongan y que los trabajadores asuman su rol, darse cuenta que su propio porvenir esta en juego", concluyó.