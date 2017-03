Mientras transmitía su suicidio por Facebook Live, su madre se burlaba de ella

Mientras estaba on line contando lo que estaba a punto de hacer, Nakia mantuvo conversaciones con amigos que intentaron ayudarla en su hora más difícil. No lo consiguieron. También su madre Gina Caze estaba observando en vivo qué era lo que hacía la jovencita en casa de sus padres adoptivos. No hizo nada por ayudarla. Por el contrario, continuó con su acoso.