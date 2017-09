Michetti cenó con Trump para analizar la crisis en Venezuela

michetti-2.jpg Saludo formal en la cena de Michetti con Trump.

La vicepresidenta Gabriela Michetti participó de una cena organizada por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, para analizar sobre la situación política, económica y social de Venezuela Trump y su vicepresidente Mike Pence llegaron en la noche del lunes a un lujoso hotel de Manhattan para cenar con la vicepresidenta argentina y los presidentes de Brasil, Michel Temer; Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Juan Carlos Varela, con quienes busca discutir la crisis política en Venezuela y su impacto en la región, informó la agencia internacional AFP.El presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski también estaba invitado, pero finalmente se quedó en Lima tras un choque con el Congreso que forzó la renovación de su gabinete ministerial.Estos países forman parte del Grupo de Lima, integrado por 12 naciones latinoamericanas que en agosto denunciaron el quiebre del orden democrático en Venezuela y se niegan a reconocer la Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro.Las fuentes consultadas destacaron que en todas las reuniones en Nueva York se van a buscar las posibilidades para "generar un proceso de diálogo" entre el Gobierno de Maduro y la oposición: "No hay un camino que sea excluyente de otro camino, siempre en la senda pacífica y democrática", señalaron.Trump sostuvo que Venezuela "está colapsando y el pueblo venezolano está muriendo de hambre".Las declaraciones del mandatario estadounidense fueron realizadas durante la cena.Trump señaló que el presidente venezolano "ha desafiado a su propio país" y es culpable de "un gobierno desastroso", lo cual puede requerir nuevas sanciones contra Caracas.Washington ya ha impuesto sanciones contra Venezuela y el 11 de agosto alertó que Estados Unidos contemplaba un abanico de acciones contra Caracas, "incluida una posible opción militar si fuese necesario".Trump no repitió esa advertencia este lunes, pero sostuvo que su país estaba preparado para nuevas acciones, sin dar más detalles."Sus instituciones democráticas están siendo destruidas.Nuestra meta debe ser ayudarles y restaurar su democracia", precisó.En la mañana, los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), incluido el canciller venezolano Jorge Arreaza -que representa a su país en la Asamblea- se reunieron para decidir si deben celebrar la cumbre Latam-Unión Europea prevista para octubre, pero no llegaron a un acuerdo.El Grupo de Lima y el Mercosur proponen aplazar la cita: varios de sus integrantes han señalado que no asistirían a una cumbre junto a Venezuela.Ante la decisión del presidente Mauricio Macri de no viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas y dedicarse de lleno a la política doméstica a menos de un mes de las elecciones legislativas, la vicepresidenta Michetti es la jefa de la delegación oficial.Junto a ella viajaron el canciller, Jorge Faurie; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.En lo que respecta al discurso que pronunciará Michetti el próximo miércoles por la tarde ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de la crisis política y social de Venezuela, también se destacará la inserción de la Argentina en el mundo; la necesidad de promover relaciones de beneficio mutuo entre los países; y la ratificación del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.También habrá un pedido a Irán para que colabore con la investigación judicial sobre los atentados terroristas a la Embajada de Israel en la Argentina y a la sede de la AMIA ; ratificar el compromiso en la lucha contra el terrorismo; y la necesidad de forjar acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea.A la vez, la agitada agenda de actividades de Michetti en Nueva York incluirá la participación en un panel con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sobre la erradicación del trabajo infantil; y otro con la Reina Máxima de Holanda, que desde 2006 se desempeña como asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo.La referente del PRO también mantendrá reuniones con el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres; y la secretaria general adjunta del organismo, la nigeriana Amina Mohammed.Por su parte, Faurie se reunirá con sus pares de Luxemburgo, Jean Asselborn; de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane; de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Than; de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan; así como también de países asiáticos y de la Unión Africana.El jefe de la diplomacia argentina también espera poder coordinar un encuentro con su par de Francia, Jean-Yves Le Drian.